تبرئة حسين عبدالغني من تهمة العنصرية تجاه سيبا

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، إن كافة مسئولي مباراة النصر والشباب، لم يدونوا أي شيء يدين إداري النصر، حسين عبد الغني، بشأن التلفظ بلفظ عنصري تجاه لاعب الشباب سيبا.
وقال عبدالعزيز المريسل:" جميع مسؤولي المباراة من حكام ومراقب المباراة لم يدونوا أي شي ضد حسين عبدالغني بشأن تلفظه بلفظ عنصري كما تم إتهامه لأنه لم يتلفظ في الأساس، و قد تم تدوين كل ما حدث من سيبا بإتجاهه دكة بدلاء النصر و ماحدث من بعض إداريي الشباب في المدرج، ننتظر قرار لجنة الانضباط والأخلاق ".
وكان خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، اتهم إداري النصر حسين عبد الغني، بتوجيه لفظ عنصري تجاه سيبا، خلال مباراة الفريقين بالجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الشباب برباعية نظيفة.