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تبرئة حسين عبدالغني من تهمة العنصرية تجاه سيبا

Time منذ 24 دقيقة
Views 1946
تبرئة حسين عبدالغني من تهمة العنصرية تجاه سيبا

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، إن كافة مسئولي مباراة النصر والشباب، لم يدونوا أي شيء يدين إداري النصر، حسين عبد الغني، بشأن التلفظ بلفظ عنصري تجاه لاعب الشباب سيبا.

وقال عبدالعزيز المريسل:" جميع مسؤولي المباراة من حكام ومراقب المباراة لم يدونوا أي شي ضد حسين عبدالغني بشأن تلفظه بلفظ عنصري كما تم إتهامه لأنه لم يتلفظ في الأساس، و قد تم تدوين كل ما حدث من سيبا بإتجاهه دكة بدلاء النصر و ماحدث من بعض إداريي الشباب في المدرج، ننتظر قرار لجنة الانضباط والأخلاق ".

وكان خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، اتهم إداري النصر حسين عبد الغني، بتوجيه لفظ عنصري تجاه سيبا، خلال مباراة الفريقين بالجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الشباب برباعية نظيفة.

Time واتساب
النصر
الشباب
حسين عبدالغني
خالد البلطان
عنصرية
المريسل
دكة بدلاء ‎
سيبا

أحدث التعليقات

e.alofi
ماشاءالله عليهم وين مطعمهم يترى ابغى اعرف مكانه شهوني😋😍 مع اني مو الرياض بس اقدر اجيها
محمد الدويش
ننتظر من مرور الرياض اعلان العقوبه المقرره بحق استاذ الجامعه ورئيس النصر تصرف سافر وخارج عن الروح الرياضية مخرجات التعليم بجامعاتنا دون المستوى ولا نلوم الطلبه اذا هذا استاذهم
e.alofi
مو عيب الشغل هنيأً لهم الله يوفقهم وانا صراحة احب هذا العمل واتمنى اشتغله حتى لو احصل منه ٥٠ ريال ف الشهر فهي نعمة وبركة
e.alofi
مو عيب الشغل ترا اذا كان يحصل لقمة عيش كريمة منه أفضل من انه يحصل ملايين من مال حرام وافهم يفهيم ولا تتعنصر عيب ياخي
جاسم
للشهره ثمن وهذا هو الثمن حياة مليئه بالهموم حرب لا تنتهي

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