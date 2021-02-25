قرار عاجل من " الانضباط " تجاه حسين عبدالغني والبلطان وسيبا

طلال الغامدي (صدى):
قررت لجنة الانضباط، إيقاف حسين عبدالغني مباراتين، وتغرمه 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول من فريق الشباب، ورد شكوى نادي الشباب بشأن شبهة التمييز العنصري.
وأوقفت لجنة الانضباط، لاعب الشباب سيبا مباراتين، وتغرمه 200 ألف ريال لنشره تصريح تضمن إثارة للرأي العام، كما قررت إيقاف رئيس نادي الشباب خالد البلطان 3 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال.
أشارت إلى عدم ثبوت مخالفة مسؤول نادي النصر حسين عبدالغني ورد شكوى نادي الشباب بشأن شبهة التمييز العنصري، مبينة أن جميع القرارات قابلة للاستئناف.