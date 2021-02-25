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قرار عاجل من " الانضباط " تجاه حسين عبدالغني والبلطان وسيبا

Time منذ 27 دقيقة
Views 3458
قرار عاجل من " الانضباط " تجاه حسين عبدالغني والبلطان وسيبا

طلال الغامدي (صدى):
‏قررت لجنة الانضباط، إيقاف حسين عبدالغني مباراتين، وتغرمه 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول من فريق الشباب، ورد شكوى نادي الشباب بشأن شبهة التمييز العنصري.

 

‏‎ ‏وأوقفت لجنة الانضباط، لاعب الشباب سيبا مباراتين، وتغرمه 200 ألف ريال لنشره تصريح تضمن إثارة للرأي العام، كما قررت إيقاف رئيس نادي الشباب خالد البلطان 3 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال.

 

أشارت إلى عدم ثبوت مخالفة مسؤول نادي النصر حسين عبدالغني ورد شكوى نادي الشباب بشأن شبهة التمييز العنصري، مبينة أن جميع القرارات قابلة للاستئناف.

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نادي النصر
نادي الشباب
الانضباط
حسين عبدالغني
سيبا

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ماشاء الله، الله لا يحدنا على ماهو فوق جهدنا ومالانطيق..
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
طبيب نفسي يقول الصدمة العابرة لأي شخص حرتها لاتتجاوز ثلاثة أيام وتهدى حرتة وأعصابة بدون زيارة العيادات النفسية وبدون أي مسكنات ومهدات ويشير الطبيب إلى من أعتاد على مثل تلك الصدمات ولاحداث ستكون الصدمة أخف وطئة على نفسيتة وهؤلأ لاخوف على نفسياتهم معتادين 🍎🍏
دآنـــــــہہ
دايم مبتسم الله يرحمه
الملل
الله كل هاذي الطلبات علي شان جندي اعوذبالله
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له..

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