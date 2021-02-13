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رصد تجاوزات مباراة الشباب والنصر ورفعها للجنة الانضباط

Time منذ 39 دقيقة
Views 1821
رصد تجاوزات مباراة الشباب والنصر ورفعها للجنة الانضباط

ماجد محمد (صدى):
أكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أنه تم رصد ما حدث من تجاوزات في لقاء النصر والشباب ضمن الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من قبل مراقب المباراة.

وأوضحت الرابطة أنه جاري الرفع بما تم رصده للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ونوهت الرابطة بأنه يجب على مسؤولي الأندية واللاعبين التحلي بالروح الرياضية، مشددة على أنه يتم رصد أي تجاوزات تصدر من مسؤولي ولاعبي الأندية ويتم تدوينها من قبل مراقبي المباريات، لرفعها للجان القضائية في اتحاد الكرة.

جدير بالذكر أن إدارة نادي الشباب قدمت شكوى رسمية ضد حسين عبد الغني مشرف الكرة في نادي النصر، تتهمه بتوجيه كلمات عنصرية لمحترف الشباب سيبا أثناء خروجه من الملعب.

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الشباب والنصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
رابطة الدوري السعودي للمحترفين

أحدث التعليقات

الشرقية
يبدولي البلطان شايف شوارعنا مدارس لتعليم سؤ السلوك وتعليم قلة ألأ دب للأسف هذا قادة دفة الشباب في الأندية ..
ابو محمد 😎 ✍️
على قولة القايل // تكبر وتنسى .. وتاخذ عجوز فنسا ...
سعيد الهلالي
حمدلله لانه اذا سجل الهدف يتذكر خسارتهم من كبير اسيا الزعيم رابع العالم. 4/1
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه والديا رحمة واسعه واسكنهم فسيح جناته .. آمين ..
القرني
اسكت يالمريسل يامراسل البكيري والبلوي الحظ عندك انت من مراسل الى ضيف في قناه رسميه ههههه

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