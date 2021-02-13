رصد تجاوزات مباراة الشباب والنصر ورفعها للجنة الانضباط

ماجد محمد (صدى):
أكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أنه تم رصد ما حدث من تجاوزات في لقاء النصر والشباب ضمن الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من قبل مراقب المباراة.
وأوضحت الرابطة أنه جاري الرفع بما تم رصده للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
ونوهت الرابطة بأنه يجب على مسؤولي الأندية واللاعبين التحلي بالروح الرياضية، مشددة على أنه يتم رصد أي تجاوزات تصدر من مسؤولي ولاعبي الأندية ويتم تدوينها من قبل مراقبي المباريات، لرفعها للجان القضائية في اتحاد الكرة.
جدير بالذكر أن إدارة نادي الشباب قدمت شكوى رسمية ضد حسين عبد الغني مشرف الكرة في نادي النصر، تتهمه بتوجيه كلمات عنصرية لمحترف الشباب سيبا أثناء خروجه من الملعب.
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