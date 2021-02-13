شاهد.. سيبا يتعرض لكلمات عنصرية من دكة بدلاء النصر ورئيس الشباب يرد بغضب

نواف السالم (صدى):
تعرض لاعب الشباب سيبا لكلمات عنصرية من دكة بدلاء النصر، فيما رد رئيس الشباب خالد البلطان بغضب على ما حدث من لاعبي النصر، قائلا:" كلمة " monkey " ما تنقال في المملكة العربية السعودية عيب عليك هذا الكلام هذه قلة أدب ".
وكان فريق نادي الشباب انتزع فوزا ثمينا من النصر برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة، ويلاقي الفتح الأربعاء 17 فبراير، بينما توقف النصر عند 25 نقطة، ويواجه القادسية الخميس 18 فبراير.