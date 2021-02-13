شاهد..  رئيس الشباب لدكة بدلاء النصر:" عيب هذه الكلمة تقال في الشوارع وليس بالرياضة "

طلال الغامدي (صدى):
رصد مقطع فيديو، غضب خالد البلطان رئيس الشباب بسبب الكلمات العنصرية التي صدرت من دكة بدلاء النصر ضد سيبا بعد الفوز العريض على النصر.
وقال خالد البلطان في الفيديو المتداول:" قليل الأدب وقليل الحيا كلمة " monkey " لا تقال في المملكة ولكن في الشوارع، هذا ما يصير بالرياضة، هذا عيب "، حيث أن " monkey " تعني " قرد " في اللغة العربية.
وكان فريق نادي الشباب حقق فوزا عريضا على النصر برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة، ويلاقي الفتح الأربعاء 17 فبراير، بينما توقف النصر عند 25 نقطة، ويواجه القادسية الخميس 18 فبراير.