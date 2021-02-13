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شاهد..  رئيس الشباب لدكة بدلاء النصر:" عيب هذه الكلمة تقال في الشوارع وليس بالرياضة "

Time منذ 33 دقيقة
Views 2416
شاهد..  رئيس الشباب لدكة بدلاء النصر:" عيب هذه الكلمة تقال في الشوارع وليس بالرياضة "

طلال الغامدي (صدى):
رصد مقطع فيديو، غضب خالد البلطان رئيس الشباب بسبب الكلمات العنصرية التي صدرت من دكة بدلاء النصر ضد سيبا بعد الفوز العريض على النصر.

 

وقال خالد البلطان في الفيديو المتداول:" قليل الأدب وقليل الحيا كلمة " monkey " لا تقال في المملكة ولكن في الشوارع، هذا ما يصير بالرياضة، هذا عيب "، حيث أن  " monkey " تعني " قرد " في اللغة العربية.

 

وكان فريق نادي الشباب حقق فوزا عريضا على النصر برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة، ويلاقي الفتح الأربعاء 17 فبراير، بينما توقف النصر عند 25 نقطة، ويواجه القادسية الخميس 18 فبراير.

Time واتساب
النصر
الشباب
خالد البلطان
عنصرية
دكة بدلاء ‎

أحدث التعليقات

ابو منى
انت صادق المدرب اليوم خبص الفريق
ابو منى
ايش دراك يا طبال ياتافة انت سامع الكلام انت ابو العنصرية والاحتقان
واضح*** وصريح***
تشكر ياإبن النيل على شعورك الجميل والنبيل..
احب وطني
طيب نرجع على كلامك اخوي فيصل لما تقول هذا عسل مستورد رخيص ومرخص !! ليش يدخل ويسمح لنا الرخيص ؟ ويطيح بيد العابثين والمخربين الي مايخافون الله .
واضح*** وصريح***
البنت حبيبة أبوها.. جملة كبرنا عليها وعيشناها.. إن البنت هي الأقرب للأب ونقطة ضعفه على مدار السنين علم النفس كان بيحلل سبب تعلق الأب والبنت ببعض.. وهذي يعض من الأسباب: 1- الشعور بالأمان: الأنثى بطبيعتها دايما بتدور على الأمان.. وأول مصدر للأمان في حياة أي بنت هيبقى أبوها وبالتالي بيزيد تعلقها به لأنه بيمثل مصدر للأمان في حياتها 2- قدرة البنت على التعبير: عادة الإناث بيبقوا أفضل في القدرة على التعبير عن المشاعر.. وهذا اللي بيخليها ممكن تعبر عن الحب والامتنان لابوها اكتر من الولد من خلال الكلام والأفعال.. وهذا بيخلي الأب بيحس بالحب والحنان من بنته فبيتعلق بها أكتر..

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