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طلال الرشيد يضع "الهريفي" في موقف محرج بعد طلب شهادته في تحريض حمدالله

منذ يوم
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طلال الرشيد يضع "الهريفي" في موقف محرج بعد طلب شهادته في تحريض حمدالله

نواف السالم (صدى):
وضع طلال الرشيد عضو شرف نادي النصر، فهد الهريفي لاعب النصر السابق، في موقف محرج بعد طلب الأخير شهادته فيما تم تداوله من تحريضه للاعب لنصر عبدالرزاق حمدالله ضد تاليسكا.

وقال "الهريفي" لـ "الرشيد" أثناء طلب شهادته: "أنت تعرفني كويس يا أبوعبدالله .. تشك إني ممكن أكلم لاعبية وأسوي مثل ذلك".

ورد "الرشيد" قائلاً: "أنت في الفترة الأخيرة صاير منطلق بشكل غير طبيعي أنا والله ما أدري الحقيقة.. والكلام سمعته لكن صحيح أو لا ما أدري وأنا مو معاك 24 ساعة حتى أعرف".

ووضع هذا التصريح "الهريفي" في موقف محرج ليرد غاضبًا: "يا رجل خاف ربك ليش طلع الكلام الآن وبيني وبينهم الله في هذا الكلام اللي ادعوه علي".

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات "المريسل" التي نشرتها "صدى"، والتي قال خلالها أن الهريفي تواصل مع حمدالله وعبدالفتاح عسيري، وحرضهما ضد تاليسكا بقوله: "انتبهوا لا يصير نجم عليكم".

فيما نفى "الهريفي" هذه التصريحات وأكد أنه لم يتواصل مع "حمدالله" إلا مرة واحدة، واستشهد بتواجد طلال الرشيد وعدة أشخاص بالمجلس.

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فهد الهريفي
المريسل
حمدالله
تاليسكا
طلال الرشيد
اشتعال أزمة حمدالله وتاليسكا

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2887
منذ يوم
كلة منك يابليهي،،، الآسيوية صعبة قوية
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 666
منذ يوم
العب يلا شبي يانار النادي يغلي غلي
ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 98
منذ يوم
اسالو حمدالله وعسيري
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 197
منذ 21 ساعة
كله منك ياعسيري ،،، وش سويت بالزعيق
البارقي _ بارق
البارقي _ بارق عدد التعليقات : 6
منذ 20 ساعة
الركزة
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 197
منذ 19 ساعة
الله يكفيك شرها
خالد
خالد عدد التعليقات : 48
منذ 15 ساعة
ابو ميك اب هل يعتبر رجال او اشباه الرجال والمشكله مدرعم ولا يعرف يقول كلمتين والحمدلله انها ولعت بينهم والله لايبلانا وربي يبليهم ان شاءالله كما لعبوا باموالنا ونيه فاسده وتلاعب ورشاوي ودفع ونونو وبطيخ وووو
السامي
السامي عدد التعليقات : 48
منذ 25 دقيقة
الحمد لله على نعمة العقل

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
ههههههههه طراره يعني يا سروقين اسياء وسرقين الالقاب ههههههه اجل العميد الهلال ههههههههههههههههههههههه
kkkk
الزعيم العالمي وكبير اسيا وخروج اقزام اسيا والاسويه صعبه قويه
Zoolعالمي
هذا الي سطرته شمس
زاير الشمالي
بقى عليه يرفع رجولها لعشيقها من باب المساعدة
خبير زمانه
نطالب بسرعه صدور عقوبه رادعه ضدهم تعلن لانهم اساءو لسمعه الوطن وتم تناقل مقطع الاعتداء عالمبا وصور انه اعتداء عنصري ضد جاليه محدده عربيه...

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