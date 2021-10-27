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شاهد.. منصور الشراري يمشي على قدميه بعد فقدانه الوزن

منذ 3 ساعات
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شاهد.. منصور الشراري يمشي على قدميه بعد فقدانه الوزن

مازن القرني (صدى):
ظهر المواطن منصور الشراري، في مقطع فيديو جديد وهو يستطيع السير على قدميه لعدم تمكنه من ذلك لأكثر من 6 سنوات بسبب السمنة المفرطة التي أقعدته.

ووثق مقطع فيديو، لحظة قيام منصور الشراري من كرسيه بمساعدة الأطباء والممرضين بالمستشفى وتمكنه من السير بسهولة ويسر في ردهة المستشفى مع ابتسامة مرسومة على وجهه وتشجيع من الأطباء.

وكان قد تم قبوله بالمدينة الطبية الجامعية لجامعة الملك سعود منذ 3 أشهر وبدأ بالعلاج الطبيعى وممارسة الرياضة إلى جانب حمية، وقد أجريت له العملية قبل شهر، وهو الآن يستعد للعودة لأهله.

والجدير بالذكر، أن حالة منصور كان خلفها جهد أكثر من 60 طبيب وممرض وفني شاركوا في مساعدته حتى يتمكن من ممارسة حياته الطبيعية من غير سمنة.

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المملكة
تكميم المعدة
السمنة المفرطة
المشي
منصور الشراري

التعليقات

صهيب
صهيب عدد التعليقات : 15
منذ ساعتين
الله يديم الصحة والعافية علية
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137108
منذ 45 دقيقة
الله يشفيه ويعافيه ككا فيه ..

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أحدث التعليقات

Manosur AlBishi
اذا شبع الحمار ينهق وهو نهاق من زمان لا تثقوا باحد ايه السعوديون كأن من كان
واضح ***وصريح
الحمدلله على نعمه الإسلام..
Ali
سوري اردني لبناني فلسطيني لا تأمنهم هؤلاء بقايا الفرس والروم
A.awad
وين لجنة المنشطات مالها حس... جاءدوركم لأرساء العداله....
واضح ***وصريح
أرفل،، وثور، وبعد لووووووووووح..

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