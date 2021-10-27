شاهد.. منصور الشراري يمشي على قدميه بعد فقدانه الوزن

مازن القرني (صدى):
ظهر المواطن منصور الشراري، في مقطع فيديو جديد وهو يستطيع السير على قدميه لعدم تمكنه من ذلك لأكثر من 6 سنوات بسبب السمنة المفرطة التي أقعدته.
ووثق مقطع فيديو، لحظة قيام منصور الشراري من كرسيه بمساعدة الأطباء والممرضين بالمستشفى وتمكنه من السير بسهولة ويسر في ردهة المستشفى مع ابتسامة مرسومة على وجهه وتشجيع من الأطباء.
وكان قد تم قبوله بالمدينة الطبية الجامعية لجامعة الملك سعود منذ 3 أشهر وبدأ بالعلاج الطبيعى وممارسة الرياضة إلى جانب حمية، وقد أجريت له العملية قبل شهر، وهو الآن يستعد للعودة لأهله.
والجدير بالذكر، أن حالة منصور كان خلفها جهد أكثر من 60 طبيب وممرض وفني شاركوا في مساعدته حتى يتمكن من ممارسة حياته الطبيعية من غير سمنة.
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