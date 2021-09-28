منصور الشراري يكشف عن تطورات جديدة عن حالته الصحية بعد تكميم المعدة "فيديو"

علي القحطاني (صدى):
ظهر المواطن منصور الشراري لأول مرة بعد خضوعه لعملية تكميم المعدة لإنقاص وزنه الذي وصل إلى 500 كيلوجرام.
وقال منصور الشراري خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"أطمئن الجميع على حالتي الصحية عقب اجراء عملية التكميم بأنها جيدة"، كما توجه بالشكر لكل من سأل عنه خلال الفترة الماضي.
ومن جانبه، أوضح فواز الشراري، شقيق منصور الشراري، إن أخيه حالته تحسنت بعد العملية ويمشي، لافتا إلى أن شقيقه خسر وزنه قبل العملية بممارسة الرياضة والسباحة وصالة الجيم والمشي.
وأشار:" شقيقي يتبع منصور خطة علاجية من خلال ممارسة الرياضة وبرنامج غذائي ويستمر عليها لمدة حتى يعود إلى أموره الطبيعية".