نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

منصور الشراري يكشف عن تطورات جديدة عن حالته الصحية بعد تكميم المعدة "فيديو"

منذ 9 ساعات
2622
1
منصور الشراري يكشف عن تطورات جديدة عن حالته الصحية بعد تكميم المعدة "فيديو"

علي القحطاني (صدى):
ظهر المواطن منصور الشراري لأول مرة بعد خضوعه لعملية تكميم المعدة لإنقاص وزنه الذي وصل إلى 500 كيلوجرام.

وقال منصور الشراري خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"أطمئن الجميع على حالتي الصحية عقب اجراء عملية التكميم بأنها جيدة"، كما توجه بالشكر لكل من سأل عنه خلال الفترة الماضي.

ومن جانبه، أوضح فواز الشراري، شقيق منصور الشراري، إن أخيه حالته تحسنت بعد العملية ويمشي، لافتا إلى أن شقيقه خسر وزنه قبل العملية بممارسة الرياضة والسباحة وصالة الجيم والمشي.

وأشار:" شقيقي يتبع منصور خطة علاجية من خلال ممارسة الرياضة وبرنامج غذائي ويستمر عليها لمدة حتى يعود إلى أموره الطبيعية".

عملية
قناة الإخبارية
خسارة الوزن
تكميم معدة
منصور الشراري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17774
منذ ساعة
قدامك السلامة والعافية يا محب الحياة .. الله يسعدك دنيا ودار قرار

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

موظف عقد 15 عام
15 عام ونحن نعمل على نظام بند العقود بمرتبات زهيدة خصصناها فقط للوقود وغسيل الملابس شبنا وشاب الراس وحنا في متاهات النسيان
غييييوووورررر
غشيمه واكيد الخطا عليها وتتبلى على الي صدمته
بلبل البحر
نعوذ بالله أن نرد إلى أرذل العمر
بلبل البحر
ومن تاب يتوب الله عليه.. الله يغفر لك ويثبتك
غييييوووورررر
اللهم مكن رجال الامن من القبض على من قتلها

أخر الأخبار

آل زلفة يروي موقفًا طريفًا مع موظفة استقبال فندق بنجران
آل زلفة يروي موقفًا طريفًا مع موظفة استقبال فندق بنجران
منذ 32 دقيقة 1171
علاقة محرمة تنهي حياة مسن بطعنات قاتلة
علاقة محرمة تنهي حياة مسن بطعنات قاتلة
منذ 43 دقيقة 240
فالفيردي يرفض عرض النصر
فالفيردي يرفض عرض النصر
منذ 46 دقيقة 1155
فيديو..ساعاتي يكشف سبب رفض الأمير عبدالرحمن بن سعود التهدئة بين الهلال والنصر
فيديو..ساعاتي يكشف سبب رفض الأمير عبدالرحمن بن سعود التهدئة بين الهلال والنصر
منذ ساعة 1305
حلا شيحة تعود للحجاب وتعلق: "الحمد الله"
حلا شيحة تعود للحجاب وتعلق: "الحمد الله"
منذ ساعتين 453
5 ملايين ريال غرامة مخالفة نظام منتجات التجميل
5 ملايين ريال غرامة مخالفة نظام منتجات التجميل
منذ ساعتين 1178
ضبط شخص خالف الذوق العام في حفر الباطن
ضبط شخص خالف الذوق العام في حفر الباطن
منذ ساعتين 1335
فيديو.. الإطاحة بـ 5 مواطنين تحرشوا بفتيات في مكة
فيديو.. الإطاحة بـ 5 مواطنين تحرشوا بفتيات في مكة
منذ ساعتين 1539
ميسي يسجل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان
ميسي يسجل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان
منذ 3 ساعات 1630
نجل خالد سامي يثير القلق بشأن الوضع الصحي لوالده:"4 شهور ما سمعت صوته"
نجل خالد سامي يثير القلق بشأن الوضع الصحي لوالده:"4 شهور ما سمعت صوته"
منذ 3 ساعات 1062