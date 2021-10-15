النوم السيء يهدد صحتك العقلية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكدت المؤسس المشارك لشركة "The Sleep Company" بريانكا سالوت، أنه من بين كل الأشياء التي يمكن أن تثير التوتر والقلق لدى الناس، يعد النوم السيئ أحد أكثر العوامل تأثيرًا.
وأضافت: "عندما لا يتمكن المرء، بعد يوم طويل من العمل، من النوم بشكل صحيح، يمكن أن يتركه يشعر بالغرابة والتعب في اليوم التالي، وعلى مدى فترة من الزمن، يمكن أن يسبب مشاكل الصحة العقلية والعاطفية".
وتنصح سالوت باختيار المرتبة المناسبة للحصول على الاسترخاء لأنه كلما كنت أكثر راحة ودعمًا، كان الدخول في النوم في هذه الحالة أسهل.
كما حذرت من الاستمرار في هذه الليالي غير المريحة، لأنها قد تُسبب انخفاضًا في مستويات الطاقة لدى الفرد، وتجعله غير قادر على التركيز أثناء النهار، مما يؤدي إلى انخفاض الشهية، وعلامات أخرى قليلة للاكتئاب.