5 نصائح للسائقين لتفادي النوم أثناء القيادة

أميرة خالد (صدى):
يعد السبب الرئيسي لحوادث السير هو التعب والإرهاق، حيث أن الفترة الصباحية بين السادسة والسابعة صباحاً هي التي تسجل فيها أكبر نسب من حوادث السير بسبب غفوة السائقين أثناء القيادة.
ومن النصائح التي قد تساعد في تفادي النوم أثناء القيادة:
١- البعد عن تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين أو مواد منشطة أخرى، حيث أن مفعولها يزول بسرعة.
٢- محاولة إبقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظًا لمؤانسة السائق وحثه على الاستراحة في ظهور علامات التعب عليه.
٣- يفضل قبل في القيادة المشي قليلاً إذا استطعنا واستنشاق الهواء النقي، لأنه يساعد علي انتعاش الجسد والروح ومفيد للتركيز.
٤- أخذ قسط من راحة، خاصة من القيادة بعد مرور كل 3 ساعات.
٥- تفادي مواصلة القيادة بعد الاستراحة إذا كان الإنسان لا يزال يشعر بالتعب.