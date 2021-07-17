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بالفيديو.. عبدالرحمن اللاحم: لا يوجد نص قانوني يوجب الإغلاق وقت الصلاة

منذ 32 دقيقة
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بالفيديو.. عبدالرحمن اللاحم: لا يوجد نص قانوني يوجب الإغلاق وقت الصلاة

الرياض (صدى):
علق المحامي والكاتب عبدالرحمن اللاحم، على قرار رئيس اتحاد الغرف التجارية باستمرار فتح المحلات، ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل وخلال أوقات الصلاة.

وقال عبدالرحمن اللاحم، أنه لا يوجد مستند شرعي يمنع ذلك وهي عادة، لافتًا إلى أن الوارد في صلاة الجمعة في النداء الأخير فقط، قائلًا أنه كان هناك قانون قديم يحث رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحث الناس وإلزامهم بإغلاق المحلات وقت الصلاة، ليتم إلغائه بعد ذلك.

وضرب "اللاحم" مثالًا بأن قديمًا كان التلفزيون يغلق لأداء الصلاة ولكنه انتهى الآن فكذلك الأمر بالنسبة لاستمرار فتح المحلات التجارية، مضيفًا أنه: "إذا قمنا بإغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة فلنوقف الإشارات المرورية أيضًا! وهذا هو نفس المنطق.. وما في نص قرآني يقول يجب"، بحسب تصريحاته مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية".

وأوضح عبدالرحمن اللاحم، عبر حسابه على "تويتر" أن ‏"الأصل أنه لا داعي لمثل هذا التعميم من رئيس الغرف التجارية، لأنه ما فيه بالأصل، نص قانوني يوجب الإغلاق ، وكان يفترض أن الجهات الرقابية (هيئة الأمر والدوريات الأمنية) تصدر تعميماً بأن هذا السلوك غير معاقب عليه وبالتالي لا يستوجب الغرامة (٥٠٠٠﷼)" .

وكانت صحيفة "صدى" قد كشفت عن تعميم أصدره اتحاد الغرف التجارية، يفيد باستمرار فتح المحلات، ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل وخلال أوقات الصلاة.

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استمرار فتح المحلات التجارية أوقات الصلاة

المحلات التجارية
الغرف التجارية
عبدالرحمن اللاحم
مغلق للصلاة

التعليقات

انا انا
انا انا عدد التعليقات : 22
منذ 9 دقائق
كيفك مع الجو اللي كنت عايش فيه لمدة شهر

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شايب عررررري..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شايب عررررري..
سردار
يحاربون الدين باسم الصحوه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههه ماأردى من المربوط اللى المنفلت..
انا انا
كيفك مع الجو اللي كنت عايش فيه لمدة شهر

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