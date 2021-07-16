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استمرار فتح المحلات التجارية أوقات الصلاة

منذ 5 ساعات
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استمرار فتح المحلات التجارية أوقات الصلاة

الرياض (صدى):
أصدر اتحاد الغرف التجارية، تعميمًا يفيد باستمرار فتح المحلات، ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل وخلال أوقات الصلاة.

وجاء في التعميم لاتحاد الغرف التجارية: "عملا بالتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المتسوقين والعملاء وسلامتهم، وتفادي مظاهر الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طويل خلال الإغلاق أوقات الصلوات، وسعيا إلى تحسين تجربة التسوق ومستوى تقديم الخدمات للمتسوقين والعملاء" .

وأضاف البيان:"وبعد أن تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فإننا نأمل منكم استمرار فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل وخلال الأوقات المشار إليها، واستقبال المتسوقين والعملاء، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة والإجراءات المناسبة لتنظيم العمل وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات".

 

 

المحلات التجارية
أوقات الصلاة
اتحاد الغرف التجارية

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 29
منذ 5 ساعات
اللي امر بالصلاة هو الله
اللي يبارك في الرزق هو الله
فكيف يابايع تترك الاخره لاجل الدنيا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14831
منذ 4 ساعات
بعض القرارات نن عيون
ابو صخر
ابو صخر عدد التعليقات : 2
منذ 4 ساعات
احلا خبر سمعته تعطلت مصالحنا وحياتنا 30 سنه واحنا نعاني من هالمشكله الكبيره
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 130771
منذ 3 ساعات
يا الله انها عليك ..

.. من اول يضرب بنا المثل بهذا .. واليوم صارت الحصاني كلها مقطه اذنابها ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130771
منذ 3 ساعات
يا الله انها عليك ..

.. من اول يضرب بنا المثل بهذا .. واليوم صارت الحصاني كلها مقطه اذنابها ..
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 27
منذ 3 ساعات
هل هذا البيان يعني أن الذي قامت به دول العالم من الحظر الجزئي أو الكلي أنه غير مناسب لمكافحة كرونا وان الصحيح فتح الأسواق حتى أوقات الصلاة لمكافحة كرونا
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 27
منذ 3 ساعات
حاليا في المطارات يخرج الركاب من الطائرة فلايسمحون بدخول الركاب المسافرين بل يجلسون في المطار نصف ساعة لتعقيم الطائرة عن طريق المعلمات والفلاتر في التكييف
فهل هذا غلط
وهل المطلوب هو إدخال الركاب الآخرين مباشرة لعدم الازدحام في المطار
ومثله في العيادات الصحية وغيرها ينتظرون دقائق للتعقيم هذا غلط
مجهول الهوية
مجهول الهوية عدد التعليقات : 1
منذ 3 ساعات
لها 1400 سنه ما اخرت احد عن رزقه ولكن بعض البشر هم من نفسهم يأخرون الصلاه ويقولون تأخر رزقي صل الصلاه في وقتها وراح يجيك رزقك الين حدك ، اما الخبر فالله المستعان ، والله ما يضيع اجر احد
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 27
منذ 3 ساعات
هل البيان يشمل المساجد والحرمان
في المساجد والحرم يتم الغلق بعد كل صلاة من أجل مكافحة كرونا والتعقيم فهل هذا غلط وهل الصحيح فتح المساجد والحرمين طوال اليوم لمنع التكدس
العدناني
العدناني عدد التعليقات : 3774
منذ 3 ساعات
ابوصخر له ثلاثين سنة المحلات مقفلة في وجهه عمالها يصلون
omar
omar عدد التعليقات : 133
منذ ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
الاحساء
الاحساء عدد التعليقات : 23
منذ ساعة
لوكانت لديك اهم المصالح ولديك موعد مع طبيب في مستشفى ستذهب للموعد وممكن تنتظر ساعة بصالة الانتظار عجزنا لان أن ننتظر ربع ساعة لنوادي فيها فرض للصلاة
سيف
سيف عدد التعليقات : 403
منذ ساعة
الصلاة علاقه فرديه بين العبد وربه وفيه ناس دواعش يرجفون ضد قرارات الدوله إذا ماهو عاجبك الوضع هاجر لأفغانستان انتم ماتستحقون تعيشون في هذا البلد مجموعة إرهابيين
الوايلي
الوايلي عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
اذا كان الكلام على اوقات الايام هذي قبل العيد وانه تفتح عشان الزحام فمافي مشكله نضره لميسره انا اذا كان بعد ذلك الى اليوم وكل يوم فهذا بنظري غير مقبول كوننا اسسنا على ان الصلاه عباده لاتفريغ لا لها
الوايلي
الوايلي عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
اذا كان الكلام على اوقات الايام هذي قبل العيد وانه تفتح عشان الزحام فمافي مشكله نضره لميسره انا اذا كان بعد ذلك الى اليوم وكل يوم فهذا بنظري غير مقبول كوننا اسسنا على ان الصلاه عباده لاتفريغ لا لها
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51517
منذ 53 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المفروض يحكم عليه بالاعدام لرتكابه ثلاث جرائم متتاليه اولها اقتحام منزل صديقه ثم اغتصاب الزوجه والحادمه ثم تصوير الواقعه
ابو عمار
من حقها طلب الطلاق
ابو عمار
الله يرحمهم جميعا
ابو عمار
الحكومه اللبنانيه يجب ان تكون مفصله على مقاس حزب الشيطان
خالد
المشكله مولود بالصومال وتزوير باوراقه و4 مواليد وكلها مخالفه للانظمه وانه النونو ورؤيه وبطيخ ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين

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