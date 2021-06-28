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بالفيديو .. الشرطي المقتول في المهبولة سعودي من أم كويتية

منذ يوم
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بالفيديو .. الشرطي المقتول في المهبولة سعودي من أم كويتية

خالد الظفيري (صدى):
قال عم المقتول "عبدالعزيز محمد الرشيدي" الذي طُعن صباح اليوم على يد وافد سوري في الكويت أن الرحل سعودي الجنسية إلا أنه يعد من أبناء الكويت.

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وأكد أن والد المقتول لا يحمل الجنسية الكويتية إلا أن روحه فداء للكويت التي ولد وتربى فيها، كما أنه خدم في وزارة الداخلية، وعمل أبنائه في القطاعات العسكرية، مضيفا أن ذوي الشهيد يستحقون التجنيس، وذلك بحسب ما ذكره لـ"جريدتكم".

ولفت إلى أن "عبدالعزيز" لم يُطالب بالجنسية، لكنه الآن يستحقها بعدما قٌتل،مؤكدًا أن الفقيد مغدور لذلك فهو شهيد، سائلا الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويدخله فسيح جناته.

كما وجه رسالة إلى وزارة الداخلية الكويتية طالب فيها بالقضاء على آفة المخدرات، والضرب من حديد لحفظ الأمن، كما طالب بإعادة النظر في الاستراتيجية الأمنية بالوزارة، مجددًا مناشدته لقادة الكويت بمنح والد المقتول الجنسية الكويتية.

الجدير بالذكر أن أم الشرطي المقتول كويتية، ويجيز القانون الكويتي توظيف من أمه كويتية بالقطاعات العسكرية، الأمر الذي مكن الراحل من العمل كشرطي مرور إلى أن قُتِل صباح اليوم على يد الوافد السوري في شارع عام بمنطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي، بعد طعنه عدة طعنات قاتلة كما سرق سلاحه وهرب، وذلك عندما استوقفه لارتكابه مخالفة مرورية، في واقعة تناولت تفاصيلها صحيفة "صدى".

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قتل
الكويت
التجنيس
جرائم قتل
عبدالعزيز الرشيدي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14187
منذ يوم
عشت بطلاً .. ومتَّ شهيدا .. بطلاً
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1591
منذ يوم
انهبل السوري في المهبولة.. الله يرحم القتيل ويجعله من الشهداء
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129939
منذ يوم
الله يرحمه ويحسن عزاكم ، ومن حقكم المطالبه في الجنسيه ، واكثر اهل الكويت سعوديين .. فما المانع من اعطائهم الجنسيه الكويتيه وهم يخدمون في كافة القطاعات الحكوميه ، المدنيه والعسكريه ....؟
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51043
منذ يوم
الله يرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان . لو كان جذوره فارسيه او عراقيه كان منح الجنسيه منذو ولادته وخصوصا ان امه كويتيه
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6948
منذ يوم
الكويت لو فيها خير جنست البدون الضعوف إلي لهم سنين ودنين وهم يطالبون بالجنسيه وبعض الدول تعطيك الجنسيه بعد شهر او شهرين مثل أمريكا وكندا
فهد آل قنيعير
فهد آل قنيعير عدد التعليقات : 587
منذ ساعة
ياحبيبي جنسية السعودية أمن وآمان من أفضل الجنسيات ولوهانو بعض الجنسيات

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أحدث التعليقات

عمر عامر
مروح أبغضه بغضاً شديداً إذا شاهدته على العربية أتف في وجهه وأقلب القناة بسرعة
ابو محمد
الله يجعله في النار الكلب خمار
سمير سامر
قناة منحطة وسخيفة كسخف برامجها والقائمين عليها شلة من اليهود والدروز همهم الأول إفساد المجتمع السعودي المحافظ
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من فصيع عقل ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود وقليل فود ..

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