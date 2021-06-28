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شاهد.. وفاة قاتل والدته وشرطي المرور بالكويت بعد القبض عليه

منذ 17 دقيقة
1702
شاهد.. وفاة قاتل والدته وشرطي المرور بالكويت بعد القبض عليه

خالد الظفيري (صدى):
أكدت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، أنه تم القبض على شخص، أقدم على قتل رجل مرور ووالدته بعد طعنهما عدة طعنات قاتلة باستخدام سكين.

وأوضحت الوزارة، أن الجاني هو شاب سوري الجنسية تم الإطاحة به ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وذلك بعد إصابته بيده وقدمه، خلال تبادل إطلاق النار بينه وبين رجال الأمن، أثناء محاولة القبض عليه؛ ليفارق الحياة أثناء تلقيه العلاج.

وكان الجاني قد طعن والدته عدة طعنات في منطقة الكتف باستخدام سكين بسبب خلاف حاد بينهما لرفضها طلبه للمال، وذلك أثناء وجوده معها في بيتهما في منطقة القصور في محافظة مبارك الكبير بالكويت.

وتوفيت والدة الجاني بعدما فشلت محاولات إسعافها، ليقوم بعدها بقتل رجل مرور في الشارع العام بعد طعنه عدة طعنات قاتلة كما سرق سلاحه وهرب وذلك عندما استوقفه لارتكابه مخالفة مرورية، في واقعة تناولت تفاصيلها صحيفة "صدى".

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التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هههه مطرودين اسيا من اولها صياح شدو حيلكم بالصياح والتونن 😎
ابو محمد 😎 ✍️
زاير اكرمي ملقااه ، والا ساطور الجزاار شاطر جراار ..
سعد
كان سابقا يضحكون عليهم بالتحكيم والمظلوميه والحين بالمهانرات خارج الملعب وداخل الملعب ولا شي يستحقون اغبي نادي ل اغبى جمهور
سعد
كان سابقا يضحكون عليهم بالتحكيم والمظلوميه والحين بالمهانرات خارج الملعب وداخل الملعب ولا شي يستحقون اغبي نادي ل اغبى جمهور
**""'سهم'""**😊
المشكلة في اللي يصور كذلك المتواجدين جالسين يتفرجون ولا احد تتدخل ...😠

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