شخص ينهي حياة رجل أمن بسبب مخالفة مرورية في بلد عربي(فيديو)

خالد الظفيري (صدى):
شهدت الكويت واقعة مروعة بمقتل رجل أمن من قوة إدارة المرور حينما أقدم على تحرير مخالفة مرورية ضد أحد المخالفين، فانهال عليه طعناً بالسكين حتى فارق الحياة في الشارع العام.
وكان شرطي المرور قد استوقف القاتل لتحرير مخالفة مرورية بحقه، فقام المخالف بطعنه عدة طعنات بسكين كانت بحوزته داخل مركبته حيث فارق الحياة في حينها، ولم يتركه إلا جثة هامدة واستولى على سلاحة الناري، وهرب من موقع الجريمة.
وتوصلت المباحث الجنائية في الكويت إلى معلومات أولية حول هوية الجاني الذي تجمعه معرفه سابقة بالمجني عليه، مؤكدة أن عملية القبض عليه مسألة وقت لا أكثر.