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بالفيديو .. تشييع جثمان رجل المرور المقتول على يد الوافد قاتل أمه بالكويت

منذ 49 دقيقة
1808
بالفيديو .. تشييع جثمان رجل المرور المقتول على يد الوافد قاتل أمه بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
شيعت وزارة الداخلية في الكويت، عصر اليوم، جثمان رجل المرور "عبدالعزيز الرشيدي" الذي قتل إثر تعرضه للطعن من قبل الوافد السوري الذي قتل أمه صباح اليوم.

وجاء جثمان "الرشيدي"محمولا على أكتاف زملاء السلاح، وتقدم الجموع في مقبرة الصليبخات رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، وحشد من القيادات والعسكريين.

يذكر أن والدة الجاني توفيت بعدما فشلت محاولات إسعافها، ليقوم بعدها الجاني بقتل رجل مرور في الشارع العام بعد طعنه عدة طعنات قاتلة كما سرق سلاحه وهرب، وذلك عندما استوقفه لارتكابه مخالفة مرورية، في واقعة تناولت تفاصيلها صحيفة "صدى".

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قتل
الكويت
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عبدالله الشريف
عبدالعزيز الرشيدي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بسم الله ، ويش ذا الأشبااح ..!!
سلطان
صدقت والله كيف تصل با الأنسان يصور انسان وهو يقتل انسان فعلآً ذهبت الرجولة ولم يبقى اشباه الرجال الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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