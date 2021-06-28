الطب النفسي: مشاهد جريمة الكويت تدل على تعاطي مخدر الشبو

خالد الظفيري (صدى):
أكد مصدر طبي خاص بـ "صدى" فضّل عدم ذكر اسمه، أن مشاهد الجريمة المروعة التي وقعت في الكويت وتناولتها صحيفة "صدى"، اليوم الاثنين، بقيام شاب سوري على قتل والدته ورجل مرور اعترض طريقه بعد طعنهما عدة طعنات قاتلة، تدل على تعاطي مخدر الشبو.
وأوضح المصدر، أن من أهم أسباب العنف هي المخدرات، وثاني شيء طلبه للمال، وثالثهم تغيب عقله يوم قتل والدته، وكلها مؤشرات تدل على تغيب العقل والتحكم في التصرفات، مؤكدًا أن ارتكابه لمخالفة مرورية هو "تهور واندفاع" واقدامه على قتل رجل المرور "عنف" يتسبب فيه تعاطي "الشبو".
أصل مادة "الشبو" وتكوينه
يعد الاسم الكيميائي لمادة الشبو هو "أمفيتامين"، والشبو هو المصطلح الرائج الاستخدام بين متعاطي هذا النوع من المخدرات؛ حيث يكون عبارة عن مادة منبهه للجهاز العصبي المركزي (CNS) للإنسان، و ينضم إلى مجموعة فينيل أمين الدوائية، وهي مجموعة من المواد التي تستخدم في علاج الاضطراب الناتج عن نقص الانتباه.
"الشبو" يزيد انتباه الإنسان ومنشط جنسي خطير
وتستخدم هذه المجموعة لتنشيط انتباه الإنسان وتوحي لمتعاطيها بأنه أصبح أكثر نشاطاً وحيوية، كما أنه بحسب الأبحاث التي أجريت في هذا المجال فإنه يرجع تاريخ اكتشاف الشبو إلى عام 1887 م، ويتم بيعه وتداوله على أنه من المنشطات الجنسية، بالإضافة إلى كونه من المنشطات الذهنية لما له من تأثير يعمل على خلق النشوة وتنشيط المزاج بحسب معتقدات من يداوم على تعاطي تلك المادة، فيما يعد الشبو من الوصفات العلاجية المهمة فى بعض الدول.
الكويت الأكثر استخدامًا لـ "الشبو"
وينتشر مخدر الشبو بشكل خاص في دولة الكويت العربية، حيث تكون الدولة الأوسع انتشارا لتلك المادة، وأول من عرف مخدر الشبو وأطلق عليه هذا الاسم هم سكان شرق آسيا، وأطلق عليه بعضهم أيضا اسم "الكريستال ميث ".
وتتفشى تلك المادة الخطيرة بشكل كبير بين طلاب المدارس على وجه الخصوص وذلك بحجة أنها تؤدي إلى اكتساب المزيد من الانتباه والتركيز لتحصيل قدر أكبر من الدروس، ولا يملك هؤلاء الصغار القدر الكافي من الوعي يجعله على يقين ما يكون من خطورة تلك المادة والتي تعمل على تدمير حياتهم من كل جانب.
ويُشار إلى أن المعلومات الأولية التي حصلت عليها "صدى" تفيد أن الجاني كان دائما يطلب المال من والدته وعندما رفضت قام بقتلها؛ كما أكدت المعلومات أن والدته أم لأربعة أبناء من أب كويتي.
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