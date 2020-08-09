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رد اتحاد الكرة على طلب النصر بشأن إعفاء رئيس لجنة الحكام

Time منذ 23 دقيقة
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رد اتحاد الكرة على طلب النصر بشأن إعفاء رئيس لجنة الحكام

ماجد محمد (صدى):
قرر الإتحاد السعودي لكرة القدم إحالة طلب النصر بشأن إعفاء رئيس لجنة الحكام والإتهامات الموجهة لها لدراسته بشكل قانوني وإتخاذ الإجراء اللازم .

وأكدت تقارير صحفية أن اتحاد الكرة يتعامل بشكل حيادي مع جميع الأندية وفي حال ثبوت التهم الموجهة للجنة الحكام وعدم عدالة اللجنة سيتم الموافقة على طلب العالمي .

وكان النصر قد عقد جمعية عمومية غير عادية طالب فيها بإعفاء رئيس لجنة الحكام ، وأكد أنه يكرر مطلبه لثالث مرة حيث تقدم به سابقاً في أكتوبر ثم في فبراير الماضي .

وفاز الهلال على النصر في ديربي الرياض يوم الأربعاء الماضي ، بأربعة أهداف مقابل هدف، ليحلق منفردًا بالصدارة فيما ضاعت فرصة النصر في الفوز بالدوري ..

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أحدث التعليقات

زاير الشمالي
اذا تركي ال الشيخ غرد بتويتر المقصود بالسعودية واذا بالفيس بوك المقصود بمصر
ابو محمد
صحيح أن الشباب أكثر نسبة ...لكن السؤال المهم من يقود هؤلاء الشباب امتهور يحرقهم ام عاقل يقودهم لمرسى السلام ...
كل يوم جديد
الله يصلح حالك
احمد
حتى الحمير تنهق وفعلا هذا اخر الزمان وهو زمان النونو وشلته ورؤية وبطيخ واللهم سترك ويارب اجعلهم عبرة لمن يعتبر واجعلهم يتمنون الموت ولا يجدونه ومن تلاعب باموالنا وبلاوي وترفيه وسوء ادارة وتؤكل الى غير اهلها وووو
كل يوم جديد
الحياة قسمة ونصيب !!!!!!!

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