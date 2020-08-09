رد اتحاد الكرة على طلب النصر بشأن إعفاء رئيس لجنة الحكام

ماجد محمد (صدى):
قرر الإتحاد السعودي لكرة القدم إحالة طلب النصر بشأن إعفاء رئيس لجنة الحكام والإتهامات الموجهة لها لدراسته بشكل قانوني وإتخاذ الإجراء اللازم .
وأكدت تقارير صحفية أن اتحاد الكرة يتعامل بشكل حيادي مع جميع الأندية وفي حال ثبوت التهم الموجهة للجنة الحكام وعدم عدالة اللجنة سيتم الموافقة على طلب العالمي .
وكان النصر قد عقد جمعية عمومية غير عادية طالب فيها بإعفاء رئيس لجنة الحكام ، وأكد أنه يكرر مطلبه لثالث مرة حيث تقدم به سابقاً في أكتوبر ثم في فبراير الماضي .
وفاز الهلال على النصر في ديربي الرياض يوم الأربعاء الماضي ، بأربعة أهداف مقابل هدف، ليحلق منفردًا بالصدارة فيما ضاعت فرصة النصر في الفوز بالدوري ..
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