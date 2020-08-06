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النصر يدعو إلى جمعية عمومية لإعفاء رئيس لجنة الحكام

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النصر يدعو إلى جمعية عمومية لإعفاء رئيس لجنة الحكام

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي النصر برئاسة الدكتور صفوات السويكت، عن توجيه خطابه الثالث إلى رئيس مجلس اتحاد كرة القدم، المتضمن استمرار مطالبته بإعفاء رئيس لجنة الحكام طالما أن الأخطاء التحكيمية ما زالت مخزية ومؤثرة في عدالة المنافسة ونزاهتها، وكذلك في ظل عجز رئيس لجنة الحكام عن تطوير منظومة عمل الحكام والعاملين في تقنية الفار والفشل الملحوظ في إحضار نخبة حكام العالم رغم توفر متطلبات التجاح من دعم مالي ومعنوي من أصحاب القرار.

وأضاف نادي النصر في بيان له مساء اليوم : " عدالة المنافسة وتطور اللعبة لابد لهما من وجود حكام كبار على قدر من المسؤولية والدقة، وهو ما كان غائبًا وبوضوح من الطاقم التحكيمي في مباراة النصر والهلال الأخيرة، وخصوصًا حكم الفار، حيث كانت الأخطاء التحكيمية واضحة ومؤثرة في نتيجة المباراة باتفاق خبراء التحكيم ".

وأشار النصر في خطابه، إلى أنه في حال استمرار عدم التجاوب في شأن ذلك فإن لنا مطلب آخر كفله النظام الأساسي للاتحاد، وهو الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية والتصويت من قبل أعضائها على إعفاء رئيس لجنة الحكام.

وفاز الهلال على النصر أمس الأربعاء في ديربي الرياض، بأربعة أهداف مقابل هدف، ليحلق منفردًا بالصدارة ويضيع فرصة النصر في الفوز بالدوري.

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أحدث التعليقات

ابو ثامر
قيادة الحريم تختلف عن الرجال الست قيادته ناعمه وهاديه السياره خصوصاِالقير اتوماتيك تفير التروس بطريقه سهل دون الضغط عليها من مايتوك الاروس بدون احتكاك ولا رايش داخل القير ومع الوقت تكون التروس والحساسات تعمل بشكل طبيعي وسلس لهذا نمصح جميع السيارات العامل مع ستتنا الحبايب ولا لبتعاد عن الرجل وعباطتهم
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههة .. .. ياله من قرد مقروود ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
قراده ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..

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