صفوان السويكت: ما حدث كان ترصدًا مخلًا بالعدالة من الفار ولن نفرط في حقوقنا

ماجد محمد (صدى):
أكد رئيس نادي النصر، الدكتور صفوان السويكت، أن خسارة فريقه أمس الأربعاء أمام الهلال، كان ترصدًا مخلًا بميزان العدالة من قبل "VAR".
وأضاف خلال تغريدة له عبر "تويتر" : " بعد مشاهدة المباراة عدة مرات بهدوء، ولكونها مباراة مفصلية من الدوري الأغلى على قلوبنا، دوري الأمير محمد بن سلمان، فإن ماحدث لم يكن مجرد سوء تقدير من حكم، ما حدث كان ترصدا مخلا بميزان العدالة (من قبل VAR) " .
وتابع: " سبق أن طالبنا من خلال بيان سابق وخطابات إلحاقية بضرورة التصحيح وتدارك الأخطاء التحكيمية لحماية العدالة ونزاهة المنافسة، سنترقب في نادي النصر ما سيجري من تغيرات جادة لضمان تطبيق العدالة بسواسية لكل الأندية، نادي النصر وحقوقه وحقوق جماهيره أمانة في أعناقنا ولن نفرط فيها بإذن الله " .
وأصدر نادي النصر بيانًا يطالب فيه بعقد جميعة عمومية غير عادية للتصويت على إعفاء رئيس لجنة الحكام.
وفاز الهلال على النصر أمس الأربعاء في ديربي الرياض، بأربعة أهداف مقابل هدف، ليحلق منفردًا بالصدارة ويضيع فرصة النصر في الفوز بالدوري.