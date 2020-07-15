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"بشار" ينتزع "سيريتل" والأسواق الحرة من "ابن خاله" رامي مخلوف

Time منذ ساعة
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"بشار" ينتزع "سيريتل" والأسواق الحرة من "ابن خاله" رامي مخلوف

دمشق (صدى):
يواصل رئيس النظام السوري بشار الأسد صراعه الإقتصادي مع ابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف والذي بدأ منذ عدة أشهر .

وقام النظام السوري بشطب السجل التجاري الخاص بشركة مخلوف وهي شركة الواصل المساهمة المغفلة الخاصة ، الوكيل الرئيسي لشركة الاتصالات السورية "سيريتل" .

واتهم النظام السوري الشركة بإرتكاب مخالفات جسيمة مثبتة من جهات مختصة ، لكنه لم يوضح طبيعة المخالفات.

كما أعلنت وزارة الإقتصاد السورية إجراء مزايدة علنية لإشغال وتجهيز واستثمار كافة الأسواق الحرة في البلاد مع فسخ كافة العقود المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة .

وارجعت ذلك إلى اتهامه بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود ، بينما ستفتح الباب على مصرعيه لإستثمار الأسواق الحرةالسورية على الحدود اللبنانية والأردنية ومرفأي اللازقية وطرطوس وبعض المطارات، وفقاً لـ"العربية " .

وكان ابن خال بشار قد وجه اتهامات لرجال بشار بإقتحام شركاته واعتقال الموظفين والتربص بأعماله في السوق .

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أحدث التعليقات

ابوسيف
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وسيم ٢٠٠٠
جزاك الله خيرا
ابو يددددددر
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