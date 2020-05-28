رامي مخلوف يحرج بشار الأسد بنقل أسهمه إلى أعمال الخير

دمشق (صدى):
كشف رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، عن بدء نقل ملكيته في أسهم البنوك وشركات التأمين إلى راماك للمشاريع التنموية والإنسانية.
وأكد في بيان له اليوم الخميس، أن الشركة الخيرية وقف لا يُورّث وبالتالي أي بيع أو ربح لهذه الأسهم سيعود إلى أعمال الخير بالكامل التي تخدم كل ذوي شهيد وجريح ومحتاج.
وأشار إلى أنه سيتم عرض كل الوثائق بعد إتمام المعاملة، مضيفًا : " تنازلنا عن هذه الأسهم قد أراحنا كثيرًا وأشعرنا بنشوة وقوة كبيرتين لأن نزع ملكية الشخص أمر صعب ولكن إعطائه إلى مؤسسة إنسانية سعادة لا يمكن وصفها ” .
يذكر أن نظام الأسد كان قد اتخذ قرارات حجز احتياطي على أموال مخلوف المنقولة وغير المنقولة، ثم قرر حرمانه من التعاقد مع مؤسسات النظام لمدة خمس سنوات، بعدها منعه من مغادرة البلاد، ثم حجز أمواله في 12 مصرفاً.