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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. ابن خال بشار الأسد: قوات الأمن اقتحمت شركاتي وتعتقل الموظفين

Time منذ ساعة
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شاهد.. ابن خال بشار الأسد: قوات الأمن اقتحمت شركاتي وتعتقل الموظفين

دمشق (صدى):
كشف رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد وقطب الأعمال المفروض عليه عقوبات، عن اقتحام قوات الأمن شركاته المختلفة واعتقال الموظفين، لافتًا إلى أنه "بدأت الضغوطات بطريقة غير مقبولة وبشكل لا إنساني".

وأوضح ابن خال بشار الأسد: " بدأت الأجهزة الأمنية تعتقل الموظفين لدينا.. هل كان أحد يتوقع أن تأتي الأجهزة الأمنية إلى شركات رامي مخلوف، أكبر داعم وأكبر خادم وراعي لهذه الأجهزة أثناء الحرب؟.. ولكن للأسف بدأت الأمور تنقلب بطريقة مختلفة " .

وتابع: " هل تعتقدون أن الأمر مزحة أو لعبة؟ إنها مخاطرة كبيرة لأن ما يُطلب مني لا يمكن أن ألبيه.. طُلب مني أن أنفذ تعليمات وأنا مغمض العينين. أقول لهم إن هذا الأسلوب لا يجب أن يحدث. هذا ظلم واستخدام للسلطة بغير محلها " .

وأضاف: " لا يجب أن نستخدم السلطة لصالحنا بل لخدمة الناس.. سبق وأن طلبت من الرئيس (السوري بشار الأسد) التدخل لإنصاف شركتنا بطلبات لم يكونوا محقين بها.. الهدف ليس عدم الدفع بل أن تذهب الأموال التي سندفعها إلى مستحقيها لأنها كانت ستصرف لمحتاجين، الموضوع حساس جدا وكبير وجنى عمر، وقد تم تسخير جزء من الشركات والأعمال لعمل إنساني " .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عسى خير إن شاء الله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم ردنا إليك رداً جميلاً يارب العالمين
ابو عمار
الف الف مبروك
**""'سهم'""**😊
اصبح لديهم جرأه وتمادي
هادي
الشاص مضروب

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