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مسعف أمريكي يكشف سوابق شقيق أمير قطر مع المخدرات

Time منذ ساعة
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مسعف أمريكي يكشف سوابق شقيق أمير قطر مع المخدرات

ماجد القزيز (صدى):
أسدل المسعف الأمريكي ماثيو أليندي، الستار عن إدمان خالد بن حمد، شقيق أمير قطر للمخدرات،مؤكدا على حاجته الدائمة لوجود مسعف إلى جواره نتيجة وقوعه تحت تأثير المخدرات التي لا يمكنه الإقلاع عنها.

وأكد المسعف أنه طُلب منه العمل مع خالد بن حمد؛ لأنه يتعاطى جرعات مفرطة من المخدرات، وبحاجة إلى وجود مسعف طوال الوقت.

وقال ماثيو: "إنه يحب الحفلات وربما تخرج الأمور عن السيطرة، خاصة أن لديه سوابق في تعاطي جرعة مفرطة " .

وتابع: " عندما وصلت إلى قطر شاهدت عالمًا كبيرًا من العقاقير التي لا تمنح بوصف طبيب، المخدرات بالتحديد أشباه الأفيون ".

وأضاف: " كان يستيقظ صباحًا ويحاول إخفاء الأمر، وكان دائمًا يحمل حقيبة من العقاقير المخدرة، وكنت أشاهده يتعاطاها وألاحظ كيف تتغير حالته العقلية ويتلعثم بكلامه وتتغير تصرفاته وكأنه شخص مختلف".

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أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

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