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شقيق تميم متورط في قضية جديدة: طلب شراء " درونز " تحمل رشاشات لأغراض مشبوهة

Time منذ 35 دقيقة
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شقيق تميم متورط في قضية جديدة: طلب شراء " درونز " تحمل رشاشات لأغراض مشبوهة

ماجد القزيز (صدى):
استعرضت محكمة بوسطن بولاية ماساشوستس، اليوم، قضية جديدة ضد خالد بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر المدلل تميم بن حمد.

وحملت الدعوى اتهامات خطيرة للغاية ضد خالد بن حمد، المتورط بقضايا مدنية وجنائية في أمريكا ويتم ملاحقته الآن لمحاسبته على أفعاله الشنيعة.

وذكرت الدعوى أن شقيق تميم طلب المساعدة التقنية من أحد موظفيه الأمريكيين لفحص قصره أمنيا وكشف الكاميرات الخفية وأجهزة التنصت لأنه كان يعتقد أن أخوه الشيخ تميم - الذي كان نائب أمير قطر في ذلك الوقت - كان يراقبه ويتجسس على اتصالاته.

كما طلب من أحد موظفيه شراء طائرات درونز من أمريكا وشحنها إلى قطر، وأخبره أنه سيستخدمها لأغراض مشبوهة، وطلب منه تعديل الطائرة لتحمل رشاش، وبعد معرفة نواياه الإجرامية، قام ذلك الموظف بتحطيم الطائرة.

ومن المعروف أن خالد بن حمد مستهتر، يعيش حياة مجون ومعاقرة المخدرات، وهذا ما أكده حارسه الشخصي ماثيو بيتارد، وهو ضابط سابق من مشاة البحرية الأمريكية، إذ سبق واتهمه بأنه حرضه على قتل شخصين في لوس أنجلوس بكاليفورنيا أثناء فترة عمله.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو ناصر
القوس،، يعني تقارب كيبلات الظغط العالي من بعض او إقترابها من الأرض تتشكل الخطور ه في دفع الهواء للكيابل لتقارب إما لبعضها او للأ ر ض خاصه إذا كلنت الأرض رطبه وسبخه،،،،،،
ابو محمد 😎
معلومات طيبه ..
عبدالله
مجرد شخص عنصري مستكثر على اهل جده وجود الخطوط السعودية عندهم.
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

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