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تفاصيل مقززة في قضية شقيق تميم: " تحرش برجل مثلي ومارس اللواط مع أخر "

Time منذ 3 ساعات
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تفاصيل مقززة في قضية شقيق تميم: " تحرش برجل مثلي ومارس اللواط مع أخر "

ماجد القزيز (صدى):
أثارت تفاصيل جديدة في قضية خالد بن حمد شقيق الأمير القطري تميم بن حمد، مشاعر الغضب لدى الشعب القطري.

وأزاحت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، الستار خلال الساعات الماضية عن تفاصيل جديدة وُصفت بـ " الصادمة " في قضية محاكمة شقيق أمير قطر.

وفضحت الصحيفة البريطانية " خالد بن حمد " حيث حصلت على صورة من أوراق الدعوى القضائية المرفوعة ضد شقيق أمير قطر في ماساشوستس.

وكشفت الوثائق أن خالد آل ثاني يواجه اتهامات بتحريض موظفين تابعين له على قتل مواطنين أمريكيين، وضرب سائقه حتى الموت، وتعاطي المخدرات، والتحرش بشخص مثلي الجنس.

وأوضحت أن الدعوى القضائية، التي أقامها 6 موظفين سابقين كانوا يعملون لدى الشيخ القطري، تزعم أنه : " كان لا ينام لعدة أيام بسبب تعاطيه المخدرات، ويعاشر العاهرات، وأمر اثنين من موظفيه بقتل أمريكيين، وتعرى أمام أحد الممرضين الرجال، وقال له إنه يريد معاشرة شخص وهو يلوح بعضوه الذكري " .

وتضمنت الدعوة القضائية واقعة مروعة؛ حيث أوضحت أن الأمير القطري مارس اللواط مع ذكر باستخدام عصا البلياردو ؛ حيث وصف الموظفون السابقون لدى الأمير القطري الطبيعة السادية له.

وقال الموظفون إنه قام باغتصاب شخص مثلي الجنس خلال حفل في قصرره ، ووضع عصا البلياردو في مؤخرته، بحسب ما جاء في الدعوى القضائية.

وقال تيري هوب؛ أحد أطراف الدعوى القضائية، وكان يعمل في فريق السباقات التابع للشيخ القطري، إنه حاول أن يترك الحفل الذي أقيم في قصر الأمير القطري في أكتوبر 2016، إلا أنه أُجبر على البقاء، ومشاهدة الشيخ خالد وهو يمارس سلوكه السادي ضد الرجل المثلي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ايام زمان حلوه
ابو عمار
المصور اهبل ولا يعرف يصور
غييييوووورررر
حركة بايخه وتدل على الحماقة وقلة الادب الله لايبلانا
غييييوووورررر
حركة بايخه وتدل على الحماقة وقلة الادب الله لايبلانا
ابو عمار
اوكي

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