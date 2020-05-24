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أنباء عن هروب شعيب راشد إلى تركيا

Time منذ ساعتين
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أنباء عن هروب شعيب راشد إلى تركيا

خالد الظفيري (صدى):
أفادت مصادر، بهروب الإعلامي الكويتي شعيب راشد إلى تركيا، وذلك بعد أن عثر الأمن على معلومات تؤكد قيامه بتمرير معلومات حساسة عن الكويت لصالح الأمن القطري.

ويأتي ذلك في أعقاب تدخل شعيب في شأن القضاء السعودي ومحاولة التشكيك في نزاهته وتعليقه على إعلان أبناء جمال خاشقجي العفو عن قتلة والدهم.

وفي وقت سابق تسببت آية قرآنية نشرها الإعلامي الكويتي في حالة من الجدل حيث اتهم بالإستهزاء بالقرآن الكريم.

ونشر شعيب آية قرآنية من سورة "الأعراف" تقول "الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ"، وتشيرالآية القرآنية إلى النبي شعيب عليه السلام، إلا أن النشطاء وجدوا فيها استهزاء بالقرآن الكريم.

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أحدث التعليقات

محمد
عاش خائن وبيموت كافررر
ابو محمد 😎
هذي هي افعال الخونة لشعوبهم واطانهم .. .. وهذا القردوخان على نفس النهج والخطوات الشيطانيه .. عليه من الله مايستحق ...
نجاة محمد
ربنا يشفيها و يعافيها
نجاة محمد
ربنا يشفيها و يعافيها
ابو محمد 😎
الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ، وصلَّى الله وسلم على رسولنا وبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

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