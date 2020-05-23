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عفو أبناء خاشقجي يفضح تآمر الكويتي شعيب راشد ضد المملكة

Time منذ 40 دقيقة
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عفو أبناء خاشقجي يفضح تآمر الكويتي شعيب راشد ضد المملكة

علي القحطاني (صدى):
هاجم مواطنون الإعلامي الكويتي شعيب راشد هجومًا شرسًا إثر تدخله في شأن القضاء السعودي ومحاولة التشكيك في نزاهة القضاء.

وجاء تعليق الإعلامي من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بعد إعلان أبناء الإعلامي جمال خاشقجي العفو عن قتلة والدهم .

وكان صلاح خاشقجي غرد فجر الجمعة قائلا: "نعلن نحن أبناء جمال خاشقجي أنا عفونا عمن قتل والدانا، رحمه الله، لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل"

ودشن مغردون بالمملكة وسم "تبيلك _شعيب راشد” على تويتر ليصل التفاعل على هذا الهاشتاج حتى صباح السبت إلى نحو 40 ألف تغريدة، مع دعوات لحظر حساب شعيب ومقاطعته، حيث تفاعل عليه عدد كبير من المواطنين.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شعيب مابيرقد شهر كامل 😂😂😂😂
ابوراكان٣١٣٢🇸🇦
اسئل الله العظيم لنا ولك ياتركي ولجميع أموات المسلمين والمسلمات الرحمه والمغفره وكل عام ووطني وولاة الأمر والمواطنين والمواطنات بكل خير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجعلك تستنشقه من خشمك ويطلع نع أذانيك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمدلله الذي بلغنا شهر رمضان. وأتم لنا صيامه وقيامه وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وليش تقبضون علية بيض الله وجهه أصحاب السيارات الي تركو سياراتهم بوضع التشغيل وراحو من عند سياراتهم هم الي قالو له تعال أسرق سياراتنا

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