وفاة أحد كبار المسؤولين في طهران جراء فيروس كورونا

طهران (صدى):

يستمر فيروس كورونا المستجد، في حصد أرواح كبار المسؤولين في إيران، وسط تعتيم تام من السلطات الإيرانية.

وأعلنت مصادر في الساعات الأولى من اليوم الخميس، وفاة محسن مجتهدي من كبار المسؤولين في حوزة طهران جراء فيروس كورونا.

يذكر أن مرض كورونا بدأ بالسريان بين مسؤولين وسياسيين كبار في إيران، واقترب من عائلة المرشد علي خامنئي.

وأصيب عدة مسؤولين إيرانيين بالفيروس على مدار الأيام الماضية، كما توفي مسؤول كبير الاثنين بعد إصابته بالعدوى، واضعا المرشد الأعلى في تهديد حقيقي، خاصة مع وصول حالات الوفاة بسبب الفيروس في البلاد إلى 92، فيما تجاوزت الإصابات 2300 شخص، وفق الأرقام الرسمية.

لكن المعارضة تقول إن الأعداد الحقيقية للمصابين والمتوفين أعلى من ذلك بكثير.

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