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إصابة الشيخ محمد بن زايد بفيروس كورونا رواية إيرانية كذبتها حفل زفاف

عربية ودولية
Time منذ ساعة
Views 1883
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إصابة الشيخ محمد بن زايد بفيروس كورونا رواية إيرانية كذبتها حفل زفاف

وكالات (صدى):
استغل النظام الإيراني فيروس كورونا في بث الشائعات في الدول العربية.

وطالت هذه الشائعات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، حيث روج أتباع النظام الإيراني شائعات تفيد إصابته بفيروس كورونا.

وانطلقت تلك الشائعات من شخصية وهمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تسمى عبدالله الطويل، ادعى أنه ناشط حقوقي إمارتي.وغردت الشخصية الوهمية بتغريدة عاجلة تعلن أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، موجود في الحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وعلى إثر تلك التغريدة بدأ الإعلام العربي الموالي لإيران في ترديد تلك الأكاذيب، في الوقت الذى كان فيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يحضر بنفسه حفل زفاف ابن شقيقه، ولم يكن في الحجر الصحي كما روجت الأنظمة الإيرانية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم لاشماته ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يشفي كل مريض
البرفسور حنس
اي واحد يجي من ايران يعزل بشبك وخيمه بالصحرى ازبوعين . فيا يتعافا ويطلع من الشبك او يموت يدفن بمكانه
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
سبحان الله في هذي الصورة يشبه صدام حسين
إبن سمومة
اللهم ردها إلى أهلها سالمة عاجلا غير آجل...

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