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أمل الهزاني تفضح إيران: " عاجزة أمام كورونا وتستنجد بالغرب لإنقاذها "

الاخبار المحلية
Time منذ 53 دقيقة
Views 1561
أمل الهزاني تفضح إيران: " عاجزة أمام كورونا وتستنجد بالغرب لإنقاذها "

حمود العنزي (صدى):
علقت الكاتبة أمل الهزاني على ما يتردد بشأن التقدم العلمي في إيران، قائلة: " الذين كانوا يرددون أن إيران متقدمة علميا ومتطورة، يشاهدونها اليوم عاجزة أمام كورونا بسبب البنية الصحية المتواضعة " .

وأضافت الهزاني في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر " : " ولولا أن العائدين منها انكشفت إصابتهم في الدول المجاورة لاستمرت بالتعتيم " ، موضحة: " لولا خوف ساستها من الفيروس ما طالبوا بمساعدة الغرب " .

وأشارت الهزاني: " لولا الإجراءات الصينية الصارمة لكان الوضع أسوء، والصحة في الصين متقدمة لكن نسبة الانتشار كانت شاسعة والكثافة السكنية هائلة " .

وتابعت الهزاني: " إيران لم تتعامل حتى مع جثث قتلى الفيروس وخامنئي يطلب العلاج من الأولياء! هذه دولة متخلفة علميا سياسة سليماني ونصرالله ما تمشي مع كورونا " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم لاشماته ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يشفي كل مريض
البرفسور حنس
اي واحد يجي من ايران يعزل بشبك وخيمه بالصحرى ازبوعين . فيا يتعافا ويطلع من الشبك او يموت يدفن بمكانه
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
سبحان الله في هذي الصورة يشبه صدام حسين
إبن سمومة
اللهم ردها إلى أهلها سالمة عاجلا غير آجل...

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