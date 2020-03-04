أمل الهزاني تفضح إيران: " عاجزة أمام كورونا وتستنجد بالغرب لإنقاذها "

حمود العنزي (صدى):

علقت الكاتبة أمل الهزاني على ما يتردد بشأن التقدم العلمي في إيران، قائلة: " الذين كانوا يرددون أن إيران متقدمة علميا ومتطورة، يشاهدونها اليوم عاجزة أمام كورونا بسبب البنية الصحية المتواضعة " .

وأضافت الهزاني في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر " : " ولولا أن العائدين منها انكشفت إصابتهم في الدول المجاورة لاستمرت بالتعتيم " ، موضحة: " لولا خوف ساستها من الفيروس ما طالبوا بمساعدة الغرب " .

وأشارت الهزاني: " لولا الإجراءات الصينية الصارمة لكان الوضع أسوء، والصحة في الصين متقدمة لكن نسبة الانتشار كانت شاسعة والكثافة السكنية هائلة " .

وتابعت الهزاني: " إيران لم تتعامل حتى مع جثث قتلى الفيروس وخامنئي يطلب العلاج من الأولياء! هذه دولة متخلفة علميا سياسة سليماني ونصرالله ما تمشي مع كورونا " .