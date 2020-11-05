شاهد.. أمريكي متوفى قبل 36 عامًا يصوّت لصالح "بايدن"

واشنطن (صدى):
تضمنت نتائج فرز الأصوات بالانتخابات الأمريكية، صوت لمواطن أمريكي يُدعى "ويليام برادلي" ويبلغ 118 عامًا من العُمر.
وأوضحت النتيجة أن المواطن الأمريكي صوّت عن طريق الاقتراع الغيابي في مقاطعة واين بولاية ميشيغان، لكن المفاجأة أنه توفي عام 1984، وفقًا للباحث في الشؤون السياسية، أحمد الفراج.
وأضاف "الفراج":" حملة ترامب لديها من الوثائق ما يدل على التلاعب بالتصويت عبر البريد ما تنوء بحمله الجبال"
ويدل ذلك على وجود وجود تلاعب في الأصوات الأمريكية لصالح جو بايدن، وهو ما أكدت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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