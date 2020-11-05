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مظاهرات متبادلة بين مؤيدي "ترامب وبايدن" بعد دعاوى وقف فرز الأصوات

Time منذ ساعة
Views 1513
مظاهرات متبادلة بين مؤيدي "ترامب وبايدن" بعد دعاوى وقف فرز الأصوات

واشنطن (صدى):
اندلعت المظاهرات المتبادلة بين مؤيدي المرشحين للإنتخابات الأمريكية الرئيس الحالي " ترامب " ومنافسه " بايدن " بعد الدعاوى القضائية التي رفعتها حملة " ترامب " لوقف فرز الأصوات في عدة ولايات .

وأظهر مقطع فيديو لقناة " الحدث " مظاهرات في شوارع نيويورك ضد " ترامب " تطالب بفرز أصوات الناخبين ، ومظاهرات أخرى في ميشيغن ضد " بايدن " تطالب بوقف الفرز .

وكانت حملة " ترامب" قد رفعت دعوى قضائية رابعة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا بعد اتهام القائمين على الفرز بالتزوير لصالح " بايدن " .

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أحدث التعليقات

ابو لجين
السعودي (السعودة ) التي ذبحتونا بها وغيرتم النظام الحين السعودي وين بيروح مسكين اكيد صاحب المؤسسة راح يفصله او فيها كلام تقولون خل السعودي والعمال يروحون طيب اذا انتقل إلى شخص اخر هل يكون برسوم نقل كفالة وهل كل نقله برسوم وتتغير الرسوم من الأولى إلى الثانية والثالثة بكذا هذا يساعد التستر على العمل لحساب العامل الخاص نقول الله يجيب العواقب سليمه
نجاة محمد
جزاهم الله كل خير
ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة
Reem
عالقوة
نجاة محمد
6 اصوات و يفوز بايدن مو مصدق انه خسر المهم مسؤولة الولاية كذبتة

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