مظاهرات متبادلة بين مؤيدي "ترامب وبايدن" بعد دعاوى وقف فرز الأصوات

واشنطن (صدى):
اندلعت المظاهرات المتبادلة بين مؤيدي المرشحين للإنتخابات الأمريكية الرئيس الحالي " ترامب " ومنافسه " بايدن " بعد الدعاوى القضائية التي رفعتها حملة " ترامب " لوقف فرز الأصوات في عدة ولايات .
وأظهر مقطع فيديو لقناة " الحدث " مظاهرات في شوارع نيويورك ضد " ترامب " تطالب بفرز أصوات الناخبين ، ومظاهرات أخرى في ميشيغن ضد " بايدن " تطالب بوقف الفرز .
وكانت حملة " ترامب" قد رفعت دعوى قضائية رابعة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا بعد اتهام القائمين على الفرز بالتزوير لصالح " بايدن " .
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