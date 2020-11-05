حملة "ترامب" ترفع رابع دعوى لوقف فرز الأصوات بعد رصد واقعة خطيرة

واشنطن (صدى):
أقامت حملة المرشح الرئاسي " ترامب " والرئيس الحالي دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا .
واتهمت الحملة القائمين على فرز الأصوات بولاية جورجيا بمحاولة التزوير ، مشيرة إلى أن مراقب جمهوري لاحظ موظف اقتراح وهو يقوم بأخذ بطاقة بريدية غير معالجة من غرفة خلفية ويخلطها مع باقي البطاقات .
ويأتي ذلك بعد رفع دعاوى قضائية مماثلة في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن.
وكان الرئيس الأمريكي " ترامب " قد اتهم منافسه " بايدن " بمحاولة تزوير الإنتخابات غير أن " تويتر " قام بحذف التغريدة للتو .
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