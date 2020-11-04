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ترامب يتهم بايدن بتزوير الانتخابات و"تويتر" يحذف تغريدته

Time منذ 17 دقيقة
Views 1381
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ترامب يتهم بايدن بتزوير الانتخابات و"تويتر" يحذف تغريدته

واشنطن (صدى):
تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إثارة الشكوك حول عمليات فرز الأصوات الجارية حالياً في عدة ولايات رئيسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

واتهم ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر منافسه بايدن بأنه يتلاعب في الأصوات، وقال أنه كان متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية، ومن ثمَّ بدأت الأصوات تختفي بطريقة ما مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها.

وقامت منصة تويتر بحذف تغريدة الرئيس الأمريكي؛ ووضعت إشارة "مضللة" على التغريدة.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب، أعلن في وقت سابق عن تقدمه واعتبر نفسه فائزًا قبل استكمال الفرز للأصوات، حيث تخطى بايدن في الأصوات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
رئيس أمرّ من العلقم ، ولا يتقيّد بقواعد اللعبة .
عادل عبدالحي حمزة
واتهم ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر منافسع بايدن بأنع يتلاعب في الأصوات، وقال أنه كان متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية، ومن ثمَّ بدأت الأصوات تختفي بطريقة ما مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها. منافسه وليس منافسع بأنه يتلاعب وليس بأنع
عدو الخونة
ليست اول مرة للمرشح الناعس وقد طالب ترامب بحضر استعمال المنشطات
ابو محمد 😎
رهيب جداً .. .. الى الأماام يا ون بلس ...
ابو أحمد
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.

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