ترامب يتهم بايدن بتزوير الانتخابات و"تويتر" يحذف تغريدته

واشنطن (صدى):
تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إثارة الشكوك حول عمليات فرز الأصوات الجارية حالياً في عدة ولايات رئيسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
واتهم ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر منافسه بايدن بأنه يتلاعب في الأصوات، وقال أنه كان متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية، ومن ثمَّ بدأت الأصوات تختفي بطريقة ما مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها.
وقامت منصة تويتر بحذف تغريدة الرئيس الأمريكي؛ ووضعت إشارة "مضللة" على التغريدة.
وكان الرئيس الأمريكي ترامب، أعلن في وقت سابق عن تقدمه واعتبر نفسه فائزًا قبل استكمال الفرز للأصوات، حيث تخطى بايدن في الأصوات.