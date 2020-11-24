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الهريفي للحلافي: " وش لزوم الاجتماع وسط الملعب أمام الناس! "

Time منذ ساعة
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الهريفي للحلافي: " وش لزوم الاجتماع وسط الملعب أمام الناس! "

نواف السالم (صدى):
انتقد فهد الهريفي لاعب النصر السابق، اجتماع لاعبي الفريق في وسط الملعب عقب نهاية المباراة أمام الهلال، للاستماع إلى نصائح وجهها حمد الله للاعبين.

وقال الهريفي: " لدي سؤال ياليت الاستاذ عبدالرحمن الحلافي يجاوبني عليه، وش لزوم الاجتماع في وسط الملعب أمام الناس وش المرجووو والهدف منه، ليه ماكان في غرفة الملابس أو في اليوم الثاني للمباراة " .

كما هاجم الهريفي مدرب الفريق روي فيتوريا بعد تصريحاته عقب المباراة، قائلا: " اجل ضميرك مرتاح من عملك! أقل عمل واسوأ تخطيط لعمل في موسمين ونصف تسببت في إصابات وضعف في كل شي يارجل إجازاتك حكاية والأمور الفنية حكاوي، انت متأكد فيك ضمير؟ ".

ويحتل الهلال صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تغطية الاقدام اثناء الصلاه ليست واجبه لعدم وجود دليل شرعي كما ذكر الشيخ ومن يرى بوجوبه لا يملكون الدليل الشرعي وانما قولهم مجرد اجتهاد شخصي
Reem
من جد هذي معلومة اغلب الحريم يجهلونها علئ بالها اذا طلعت رجلها في الصلاة خلاص لازم تعيد
Reem
السعودية تقود ماتنقاد..
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
اوكي

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