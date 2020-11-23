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بالفيديو..فيتوريا بعد الخسارة: " مباراة وخسرناها وسنكمل القتال "

Time منذ 54 دقيقة
Views 1514
بالفيديو..فيتوريا بعد الخسارة: " مباراة وخسرناها وسنكمل القتال "

ماجد محمد (صدى):
بعدما واصل النصر نتائجه المخيبة، خرج البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنادي، متحدثا عن أسباب الهزيمة أمام الهلال في قمة مباريات الجولة الخامسة، من الدوري.

وقال فيتوريا عقب اللقاء: "كنا الأفضل على مدار المباراة، لكن بعض التفاصيل هي من صنعت الفارق، والأداء شيء، والنتيجة شيء آخر " .

وأضاف: " سنواصل القتال وسنعود بعد 5 أيام في نهائي كأس الملك " مشيرا إلى أن مباراة الدوري انتهت ويجب التركيز في القادم.

يذكر أن الهلال، حقق فوزًا ثمينًا، على النصر، بثنائية نظيفة، في ديربى الرياض، على ملعب "الملك فهد الدولي".

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أحدث التعليقات

abdul
الناس مبتخاف من الكورونا. تريدها تخاف من المطر والسيل والسحب ؟
مواطن نزية
ما رأي فضيلتكم في أحتفالات الرياض الغنائة من هيئة الترحريف
ابو محمد 😎 ✍️
( و يحملون السيفون بأيديهم ويرقصون بها.) ... .. اجل يحملون السيفون بأيديهههههههههههههههههههم .. .. ياهوهـ هـ هـ في اخطاء تغاضينا عنها مثل ( تذخر المملكه ) اول كلمه في الخبر ، لكن يحملون السيفون بأيديهم بدل السيوف .. هههههههههذي مالهههها مستِّر ابد.. ,, اخطاء الإملاء والإعراب ، يمكن التغاضي عنها ونقول غلطة مطبعيه ، لكن الأخطاء باالأسماء مصيبه ...
ناقد
إغراق البلد بالعمالة وبعضها من المجرمين وفتح الحدود للجالية اليمنية وعد معرفة الحوثي منهم والمتحوث وتساهل الشعب عن تقديم البلاغات ولو كانت ملاحظة صغيرة ستكون له تبعات خطرة يجب أن نقف في وجهها بقوة .. هذه بلادنا وعلينا الحفاظ عليها بكل ما أوتينا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هارد لك للعالمي شباب النصر قدمو شوط اول يحبس الانفاس😁كان ناقصهم تواجد الجلاد من بدري👌

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