بالفيديو..فيتوريا بعد الخسارة: " مباراة وخسرناها وسنكمل القتال "

ماجد محمد (صدى):
بعدما واصل النصر نتائجه المخيبة، خرج البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنادي، متحدثا عن أسباب الهزيمة أمام الهلال في قمة مباريات الجولة الخامسة، من الدوري.
وقال فيتوريا عقب اللقاء: "كنا الأفضل على مدار المباراة، لكن بعض التفاصيل هي من صنعت الفارق، والأداء شيء، والنتيجة شيء آخر " .
وأضاف: " سنواصل القتال وسنعود بعد 5 أيام في نهائي كأس الملك " مشيرا إلى أن مباراة الدوري انتهت ويجب التركيز في القادم.
يذكر أن الهلال، حقق فوزًا ثمينًا، على النصر، بثنائية نظيفة، في ديربى الرياض، على ملعب "الملك فهد الدولي".
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