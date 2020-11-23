بالفيديو.. مشادة كلامية حادة بين أمرابط ومايكون

نواف السالم (صدى):
وقعت مشادة كلامية حادة بين لاعبي النصر نور الدين أمرابط، ومايكون، حيث عاتب الأول المدافع البرازيلي على عدم تعامله بالشكل المطلوب في لقطتي الهدفين الأول والثاني.
جاء ذلك أثناء قيام الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، بجمع اللاعبين في منطقة وسط الملعب وقام بالحديث معهم وحثهم على استعادة المستوى في المباريات القادمة.
يذكر أن فريق الكرة بنادي الهلال حقق فوزا ثمينا على حساب منافسه النصر بنتيجة 2_0 لصالح الهلال، في اللقاء الذي جمع بينهما في استاد الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات المرحلة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.