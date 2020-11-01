ناصر الجديع : تأجيل المباريات لا يمكن حدوثه والأمر يختلف عن بطولة آسيا

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي ناصر الجديع جمهور الساحرة المستديرة حول ما يتردد حول تأجيل المباريات بعد تفشي إصابات كورونا بين لاعبي الدوري .
وأكد " الجديع " أن تأجيل أي مباراة بسبب فيروس كورونا أمر لا يمكن حدوثه، لأن كل نادٍ يمتلك 100 لاعب أي أن أزمة عدم القدرة على قيد 13 لاعبًا في المباراة غير متواجدة، على العكس بطولة آسيا التي يكون فيها الفريق مقيدًا بـ35 لاعبًا.
وكان رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل قد أكد سابقاً أن تأجيل المباريات غير وارد لأن الجدول مضغوط وتم اعتماده مع وضع سيناريوهات لوجود إصابات .
وتفشى فيروس كورونا بين لاعبي التعاون قبل لقاء الاتحاد يوم الجمعة القادمة ضمن الجولة الرابعة بدوري المحترفين .
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