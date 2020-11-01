الأعداد السابقة للصحيفة

ناصر الجديع : تأجيل المباريات لا يمكن حدوثه والأمر يختلف عن بطولة آسيا

Time منذ ساعة
Views 1612
ناصر الجديع : تأجيل المباريات لا يمكن حدوثه والأمر يختلف عن بطولة آسيا

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي ناصر الجديع جمهور الساحرة المستديرة حول ما يتردد حول تأجيل المباريات بعد تفشي إصابات كورونا بين لاعبي الدوري .

وأكد " الجديع " أن تأجيل أي مباراة بسبب فيروس كورونا أمر لا يمكن حدوثه، لأن كل نادٍ يمتلك 100 لاعب أي أن أزمة عدم القدرة على قيد 13 لاعبًا في المباراة غير متواجدة، على العكس بطولة آسيا التي يكون فيها الفريق مقيدًا بـ35 لاعبًا.

وكان رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل قد أكد سابقاً أن تأجيل المباريات غير وارد لأن الجدول مضغوط وتم اعتماده مع وضع سيناريوهات لوجود إصابات .

وتفشى فيروس كورونا بين لاعبي التعاون قبل لقاء الاتحاد يوم الجمعة القادمة ضمن الجولة الرابعة بدوري المحترفين .

إقرأ أيضاً :

"المسحل " يحسم الجدل حول تأجيل المباريات

كورونا يضرب "التعاون" ويصيب تاوامبا ونجوم آخرين قبل لقاء الإتحاد

Time واتساب

أحدث التعليقات

وقفة وشموخ انسان مظلوم
مهما علا بنيان الباطل فهو زائل طال الزمن او قصر . ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
fares
ياخي سيبوا حجاب المطربة هناك موضوع اهم الحفلة خليطي مليطي ؟؟؟ ايش الوضع؟؟؟!!! الله يستر
fares
الله يفرجها يارب
.M.
لحوووول وش ذنب الأطفال 🥺😖💔 ، نعم في أمريكا وبريطانيا إذا كان أحد الزوجين قادر على الأعالة والرعاية من مصروف فهم يعطونه الاحقية في رعاية الطفل ولكن للأسف الشديد أنهم لايرون الجانب النفسي للأم وخاصة إذا هي تعاني من مرض نفسي مع انه بالخبر يقول انها طبيبة نفسية يعني هي كانت ميسورة مادياً ولكن اعتقد والله أعلم أن زوجها الخبيث كان سيئ ومعاملته للأطفال كانت سيئة والدليل أنها قتلت أطفالها مع انه كان تصرف خاطئ منها ، دائماً الأطفال هم من يقع ضحية مشاكل الزوجين 😖💔
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
أخلاقنا يا الهلالية العالمية أكبر من الكورة وشلة زميره المتناقضين أثنا إصابة لعيبة الهلال العالمي بالفيروس وقامو يتشمتون وبطالبون الزعيم بالإنسحاب وعدم تأجيل البطولة المستعصية عليهم وأكلوها من بيروزي وبعشرة لاعبين ومطرود مهم لاعب وموقف أهم لاعب عندهم..!؟ الزبدة سلامات للمصابين وان شاء الله الفوز لليوث يا كريم ولا عزاء بنو قرنبع وخرقة الضارطي وميداليات ابو كمخه وابو طخمه وراعي السطحة المفهي ومعاهم عميدهم وأم زكي.؟!! ( الدنيا دواره سبحان الله..يمهل ولا يهمل ) للعقلاء

أخر الأخبار

الصحة: «ارتداء الكمامة وحدها غير كافي للنجاة»
الصحة: «ارتداء الكمامة وحدها غير كافي للنجاة»
Time منذ دقيقتين Views 1112
جامعة الملك سعود توفر وظائف شاغرة
جامعة الملك سعود توفر وظائف شاغرة
Time منذ 7 دقائق Views 1186
متحدث الداخلية: رصدنا تهاون في تطبيق الاحترازات والعقوبات مستمرة
متحدث الداخلية: رصدنا تهاون في تطبيق الاحترازات والعقوبات مستمرة
Time منذ 12 دقيقة Views 1358
امرأة تتسبب بحادث بتصرفها الغريب
امرأة تتسبب بحادث بتصرفها الغريب
Time منذ 20 دقيقة Views 242
العامل ورطهم
العامل ورطهم
Time منذ 21 دقيقة Views 240
تصادم مروع بين شاحنة وقطار
تصادم مروع بين شاحنة وقطار
Time منذ 21 دقيقة Views 225
شاهد.. طفلة تبكي دمًا منذ ولادتها
شاهد.. طفلة تبكي دمًا منذ ولادتها
Time منذ 22 دقيقة Views 200
طريقة تفعيل حساب أبشر في حال عدم وجود حساب بنكي
طريقة تفعيل حساب أبشر في حال عدم وجود حساب بنكي
Time منذ 29 دقيقة Views 1465
كهربا يتورط في مشاجرة مع عضو اتحاد الكرة المصري
كهربا يتورط في مشاجرة مع عضو اتحاد الكرة المصري
Time منذ 41 دقيقة Views 1558
"الأرصاد" تنبه برياح نشطة وأتربة بمكة المكرمة
"الأرصاد" تنبه برياح نشطة وأتربة بمكة المكرمة
Time منذ 45 دقيقة Views 1388