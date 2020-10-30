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"المسحل " يحسم الجدل حول تأجيل المباريات

Time منذ 39 دقيقة
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"المسحل " يحسم الجدل حول تأجيل المباريات

نواف السالم (صدى):
حسم رئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل الجدل حول تأجيل المباريات للموسم الرياضي الجاري 2020 -2021 .

وأكد "المسحل " في تصريحات تليفزيونية أن هذا الإقتراح صعب التطبيق وغير وارد حتى الآن لأن جدول المباريات "مضغوط جداً " .

وقال أن الموسم الحالي إستثنائي ، والجدول مضغوط وتم استعراض كافة الأمور في اجتماع سمو وزير الرياضة مع الأندية ورابطة المحترفين واعتماد الموسم على هذا الوضع دون التطرق للتأجيل .

وقال : ستحرص الأندية على اتخاذ الإجراءات الإحترازية ويكفي بعض التغييرات وسنحتفل قريباً بإذن الله بالقضاء على الفيروس .

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
والأكثر من ذلك أن زميلها ظهر مرتدياً زي حيوان ثم أعلنت "المسؤولة المهرجة " الحالات قائلة : حتى اليوم، كانت هناك 38160 حالة إصابة بـ كوفيد 19 في ولاية أوريجون، مع تسجيل 390 حالة جديدة اليوم، وللأسف، نبلغ أيضًا عن ثلاث وفيات اليوم، وبذلك يصل إجمالي الوفيات المرتبطة بـ كوفيد 19 على مستوى الولاية إلى 608 ، وتطرق الإثننان حول الحديث عن الإجراءات الوقائية للإحتفال بعيد الهالوين . وتطرق الاثنان وليس الاثننان
عادل عبدالحي حمزة
ولم يكن هذا الترويج الأول للرئيس الأمريكي ، فسبق وأشار إلى مقتل الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني والخروج من الإتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات متتالية مع إيران ليؤكد على إنجازاته في مجال الأمن القومي . وفرض عقوبات متتالية على إيران وليس مع إيران
bdhdh
الله اكبر امس في اسيا لهم صياح بتاجيل او الغاء البطوله لن فريقهم المدلل مريض بكورونا والان بطوله محليه لايمكن التأجيل
bdhdh
الله اكبر امس في اسيا لهم صياح بتاجيل او الغاء البطوله لن فريقهم المدلل مريض بكورونا والان بطوله محليه لايمكن التأجيل
ابو وليد
يحق لابو خرقه مالا يحق لغيره

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