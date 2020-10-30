"المسحل " يحسم الجدل حول تأجيل المباريات

نواف السالم (صدى):
حسم رئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل الجدل حول تأجيل المباريات للموسم الرياضي الجاري 2020 -2021 .
وأكد "المسحل " في تصريحات تليفزيونية أن هذا الإقتراح صعب التطبيق وغير وارد حتى الآن لأن جدول المباريات "مضغوط جداً " .
وقال أن الموسم الحالي إستثنائي ، والجدول مضغوط وتم استعراض كافة الأمور في اجتماع سمو وزير الرياضة مع الأندية ورابطة المحترفين واعتماد الموسم على هذا الوضع دون التطرق للتأجيل .
وقال : ستحرص الأندية على اتخاذ الإجراءات الإحترازية ويكفي بعض التغييرات وسنحتفل قريباً بإذن الله بالقضاء على الفيروس .