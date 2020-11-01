كورونا يضرب "التعاون" ويصيب تاوامبا ونجوم آخرين قبل لقاء الإتحاد

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر مقربة من نادي التعاون اليوم الأحد إصابة ثلاثة نجوم جدد بفيروس كورونا المستجد وخضوعهم للعزل الصحي .
وأكدت أن هؤلاء النجوم هم " ليندر تاوامبا ، ابو سبعان ، المدرب عبدالله عسيري " وذلك بعد ثبوت النتائج المخبرية .
وبذلك ترتفع إصابات التعاون إلى 7 إصابات ، حيث أعلن النادي قبل أيام إصابة إياغو سانتوس، وكاسيو انجوس، وسيدريك أميسي، وإبراهيم الزبيدي، بالإضافة إلى المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون .
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه التعاون للقاء الإتحاد يوم الجمعة القبل الجولة الرابعة بدوري المحترفين الأمر الذي أثار القلق بين الفريق .