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كورونا يضرب "التعاون" ويصيب تاوامبا ونجوم آخرين قبل لقاء الإتحاد

Time منذ 56 دقيقة
Views 1662
كورونا يضرب "التعاون" ويصيب تاوامبا ونجوم آخرين قبل لقاء الإتحاد

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر مقربة من نادي التعاون اليوم الأحد إصابة ثلاثة نجوم جدد بفيروس كورونا المستجد وخضوعهم للعزل الصحي .

وأكدت أن هؤلاء النجوم هم " ليندر تاوامبا ، ابو سبعان ، المدرب عبدالله عسيري " وذلك بعد ثبوت النتائج المخبرية .

وبذلك ترتفع إصابات التعاون إلى 7 إصابات ، حيث أعلن النادي قبل أيام إصابة إياغو سانتوس، وكاسيو انجوس، وسيدريك أميسي، وإبراهيم الزبيدي، بالإضافة إلى المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون .

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه التعاون للقاء الإتحاد يوم الجمعة القبل الجولة الرابعة بدوري المحترفين الأمر الذي أثار القلق بين الفريق .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
على حسب قوام الفتاة ،،، .. و 14 عام ليست صغيره إلا إذا جسمها نحيل وحبرها قصير ..
ابو عماد الملكي
توظيف المدرب للاعبين خطأ والمدرب إلى ينهزم مباراه المباراه إلى بعدها يرتكب نفس الخطأ ماهو مدرب كل المحليين والنقاء قالوا فتوحي ماينفع تحطه محور تكابر ليه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. العنوا خيّره ..

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