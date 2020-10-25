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صفقة فييتو تٌربك إعلام«المشاريع»وأرقام خرافية تتصدر المشهد

Time منذ 50 دقيقة
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صفقة فييتو تٌربك إعلام«المشاريع»وأرقام خرافية تتصدر المشهد

سلسبيل سعيد (صدى):
شهدت الساعات الماضية، منذ أول أمس، اهتمام كبير بصفقة الهلال الجديدة لضم لوسيانو فييتو قادمًا من لشبونة؛ لدعم خط الهجوم.

وكانت قيمة صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني للهلال من بين الأمور التي نالت اهتمامًا مبالغًا من قبل الإعلام الرياضي؛ حيث بدأت في تخمين قيمة الصفقة حتى تم الإعلان عنها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ورصدت "صدى" في متابعة خاصة الأرقام التي تم نشرها حول قيمة صفقة اللاعب الأرجنتيني، في الصحف البرتغالية والمحلية؛ حيث رصدنا تباعدنا كبيرًا في الأرقام التي تم تداولها ما بين الصحف.

صحف البرتغال

وكانت الصحف البرتغالية أشارت إلى أن قيمة صفقة اللاعب الأرجنتيني تتفوات ما بين 7 إلى 8 مليون يورو، ولم تتوقع أرقام أخرى، فيما ظهرت بعض المواقع المجهولة لتبدأ في نشر أرقام مبالغ فيها للصفقة.

فقال موقع "ABOLA"، البرتغالي إن اللاعب تلقى عرضًا وصفه بالخيالي من الهلال؛ حيث عرض الأزرق على اللاعب صاحب الـ 28 عامًا عقدا لمدة ثلاثة مواسم بقيمة أربعة ملايين يورو في الموسم الواحد، ما يعني أنه سيحصل على 12 مليون يورو على مدار الثلاث سنوات.

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وفي السياق ذاته كشف مموقع " sicnoticias" البرتغالي إن الهلال عرض 8 مليون يورو لشراء عقد اللاعب، موضحًا أن الفريق سيعاني برحيل لاعبه الشاب المتألق.

أرقام خرافية

وفي ساعات قليلة ابدأت منصات الإعلام الرياضي تنشر أرقام خرافية عن قيمة الصفقة دون دليل أو مصدر موثوق منه؛ حيث زعم البعض أن قيمة الصفقة بلغت 100 مليون يورو؛ حتى انتشرت الأنباء سريعًا وتصدرت منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر هذا الرقم في وقت قياسي، وبدأ بعض الإعلاميين والنقاد الرياضيين الصيد في الماء العكر، والإشارة إلى أن قيمة الصفقة كبيرة، منتقدين إدارة الهلال.

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القيمة الحقيقية

وفي النهاية أتم الهلال التوقيع مع الأرجنتيني لوسيانو فيتو لمدة ثلاثة أعوام بعد شراء عقده الذي بلغت قيمته 7 ملايين يورو، فيما سيتحصل اللاعب على 4 ملايين في العام الواحد.

وتضمن العقد أحقية تمثل 25% من قيمة بيع اللاعب مستقبلاً في حال انتقاله من الهلال، الذي سيتحصل على 75% من إجمالي القيمة خلال الأعوام الثلاث المقبلة.

وأكد موقع "ABOLA"، البرتغالي اليوم، على أن الهلال سيدفع 7 ملايين يورو مقابل 75 % من الحقوق الإقتصادية للاعب وسيتم تقاسم المبلغ بين سبورتنج وأتليتكو مدريد بالتساوي ، كما يتحمل الهلال مبلغ آلية التكافل .

ومن جانبه أعلن الأمير الوليد بن طلال، تكفله بقيمة انتقال اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو، إلى صفوف الهلال، بعقد مدته 3 سنوات.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
Sami
توكل بس حدك دوري اولى
عدو الخونة
الله يهديك ياشيخ صالح ليه مانتظرت فساوي وافي كرمك الله والمسلمين او توجيهات عبدول او مسخرة للللل او تخرصات الطاي او الكاهن الاكبر القرضي او الجرو الريسوني وتخرصات زعيط ومعيط من كلاب قطر والمجوس والمغول لاجل يخبروك ما يجب عليك ان تقول؟ هو انت ماتعرف انهم متعددي الخباثات وعندهم قدرات خيالية بالهذرمة والاستهزاء في كل المجالات؟ او ماتعرف انهم مسكتينك او مضغوط عليك انت وبقية العلماء؟ كحسين الشيخ وبندر بليلة وغيرهم؟ فتواك ياشيخ غفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين لا تتناسب مع فكه الواكع والموجة الموجهة وما يريد القطيع؟ انهم يثنون صدورهم عما اشاعه ابي بن سلول في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع هذا سيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل استمر عليه الصلاة والسلام يستغفر له حتى نهاه الله وبتعامون عن ذلك؟ بالامس هنا بنفس الصحيفة كان المغولي التركي يقول ان اردوغان سيهزم الرسول حاشاه عليه الصلاة والسلام لو ترشح امامه ولم نرى كلابة النار ترد عليه كما ينابحون الان لان المغولي كان من طرف سلطانهم الذي يوفر لهم الفحول وييصدر لهم الفتاوي الشرعية حسب ملة القرضي وسلطانه المغولي ليحكون ادبارهم في مناخات تؤمن شذوذهم هناك بتركيا
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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