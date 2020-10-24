شاهد..فيديو تقديم فيتو يحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة في 30 دقيقة فقط

طلال الغامدي (صدى):
قدم نادي الهلال لاعبه الارجنتيني الجديد فيتو من خلال فيديو رائع، نال إعجاب الجمهور بشكل كبير.
وحقق الفيديو في 30 دقيقة فقط أكثر من نصف مليون مشاهدة وهو رقم ضخم لا يكرر كثيرا.
وأشاد الجمهور بالفيديو القصير الذي ظهر فيه اللاعب وهو يتحدث عن مشواره الرياضي موضحًا أنه خاض الكثير من التجارب في المستطيل الأخضر حول العالم.
من المنتظر وصول فيتو إلى الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما اجتاز الفحوص الطبية التي أجراها في لشبونة بالبرتغال.
يذكر أن قيمة عقد فييتو بلغت أربعة ملايين يورو في الموسم ، ما يعني أنه سيحصل على 12 مليون يورو، وهو مبلغ أعلى عدة مرات مما يكسبه في سبورتنغ، حيث كان يتلقى 1.4 مليون يورو في الموسم.
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