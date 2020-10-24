الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد..فيديو تقديم فيتو يحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة في 30 دقيقة فقط

Time منذ ساعة
Views 1918
شاهد..فيديو تقديم فيتو يحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة في 30 دقيقة فقط

طلال الغامدي (صدى):
قدم نادي الهلال لاعبه الارجنتيني الجديد فيتو من خلال فيديو رائع، نال إعجاب الجمهور بشكل كبير.

وحقق الفيديو في 30 دقيقة فقط أكثر من نصف مليون مشاهدة وهو رقم ضخم لا يكرر كثيرا.

وأشاد الجمهور بالفيديو القصير الذي ظهر فيه اللاعب وهو يتحدث عن مشواره الرياضي موضحًا أنه خاض الكثير من التجارب في المستطيل الأخضر حول العالم.

من المنتظر وصول فيتو إلى الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما اجتاز الفحوص الطبية التي أجراها في لشبونة بالبرتغال.

يذكر أن قيمة عقد فييتو بلغت أربعة ملايين يورو في الموسم ، ما يعني أنه سيحصل على 12 مليون يورو، وهو مبلغ أعلى عدة مرات مما يكسبه في سبورتنغ، حيث كان يتلقى 1.4 مليون يورو في الموسم.

شاهد أيضًا:

الهلال يُرحب بلاعبه "فيتو" بطريقته الخاصة (فيديو)

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو علي
تأليف فلم بس فاشل لو شفنا الصغار أو إثر لهم قلنا ماشي يمكن لكن كذا ما تضبط
بلبل البحر
" في مكان خال وتمكن الأهالي من محاصرته" كيف؟.. معظم قصص الاغتصاب والاعتداء كأنها قصص من وحي خيال كاتبه أو كاتبته وليست واقعية
نجاة محمد
احسنتي
بلبل البحر
ههههههههههههه
بلبل البحر
الله يعين هذه الأم على هذه المصيبة ادمان وفصل من وظيفة وأحلام شياطين

أخر الأخبار

الوليد بن طلال يتكفل بقيمة انتقال فييتو للهلال
الوليد بن طلال يتكفل بقيمة انتقال فييتو للهلال
Time منذ 35 دقيقة Views 1834
العثور على بقايا جثث متحللة لمهاجرين داخل شاحنة!
العثور على بقايا جثث متحللة لمهاجرين داخل شاحنة!
Time منذ 57 دقيقة Views 332
اعتراض وتدمير طائرة حوثية ثانية أطلقتها المليشيا باتجاه المملكة
اعتراض وتدمير طائرة حوثية ثانية أطلقتها المليشيا باتجاه المملكة
Time منذ ساعة Views 1584
شاهد..فيديو تقديم فيتو يحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة في 30 دقيقة فقط
شاهد..فيديو تقديم فيتو يحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة في 30 دقيقة فقط
Time منذ ساعة Views 1918
بالفيديو.. شاب يتحرش بفتاة أردنية في المواصلات العامة وتجبره على ترجيها لمسامحته
بالفيديو.. شاب يتحرش بفتاة أردنية في المواصلات العامة وتجبره على ترجيها لمسامحته
Time منذ ساعة Views 844
الهلال يُرحب بلاعبه "فيتو" بطريقته الخاصة (فيديو)
الهلال يُرحب بلاعبه "فيتو" بطريقته الخاصة (فيديو)
Time منذ ساعة Views 2308
مواطن يحول منزله إلى متحف للسيارات الكلاسيكية (فيديو)
مواطن يحول منزله إلى متحف للسيارات الكلاسيكية (فيديو)
Time منذ ساعة Views 2031
شاهد.. بيع 3 عقارات من تركة «الراجحي» بأكثر من مليار ريال في المزاد الـ 13
شاهد.. بيع 3 عقارات من تركة «الراجحي» بأكثر من مليار ريال في المزاد الـ 13
Time منذ ساعتين Views 2293
تفاصيل القبض على لصين اقتحما متجرًا بالرياض بعد فشلهما في الهرب
تفاصيل القبض على لصين اقتحما متجرًا بالرياض بعد فشلهما في الهرب
Time منذ ساعتين Views 2361
عبدالرحمن الجماز : النصر سيحل مكان الاتحاد في آخر موسمين
عبدالرحمن الجماز : النصر سيحل مكان الاتحاد في آخر موسمين
Time منذ ساعتين Views 578