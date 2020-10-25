شاهد.. الظهور الأخير لـ "فيتو" في البرتغال وهو يودع زملاءه

ماجد محمد (صدى):
ودّع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، لاعبه السابق لوسيانو فيتو، بمقطع فيديو لمجموعة من أهدافه الحاسمة.
وأوضح المقطع، قيام زملاءه بإرسال رسائل وداع له من داخل غرفة الملابس بالإضافة إلى توديعه بالأحضان، ليقوم هو بمشاركت المقطع عبر "تويتر"، معلقًا: " شكرًا سبورتينغ".
وأعلن نادي الهلال، أمس السبت، عن انتقال "فيتو" رسميًا إلى الزعيم، في صفقة بقيمة سبعة ملايين يورو، تكفّل بها الأمير الوليد بن طلال.
ووفقًا لتقارير برتغالية ترجمتها "صدى"، فسيدفع الهلال 7 ملايين يورو مقابل 75 % من الحقوق الإقتصادية للاعب وسيتم تقاسم المبلغ بين سبورتنج وأتليتكو مدريد بالتساوي ، كما يتحمل الهلال مبلغ آلية التكافل .
الجدير بالذكر أن اللاعب 27عام وكانت بدايته في بلاده، مع فريق راسينج كلوب الأرجنتيني، ثم انتقل إلى فياريال 2014، وهنا كانت بدايته الاحترافية.
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