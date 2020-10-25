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شاهد.. الظهور الأخير لـ "فيتو" في البرتغال وهو يودع زملاءه

Time منذ 50 دقيقة
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شاهد.. الظهور الأخير لـ "فيتو" في البرتغال وهو يودع زملاءه

ماجد محمد (صدى):
ودّع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، لاعبه السابق لوسيانو فيتو، بمقطع فيديو لمجموعة من أهدافه الحاسمة.

وأوضح المقطع، قيام زملاءه بإرسال رسائل وداع له من داخل غرفة الملابس بالإضافة إلى توديعه بالأحضان، ليقوم هو بمشاركت المقطع عبر "تويتر"، معلقًا: " شكرًا سبورتينغ".

وأعلن نادي الهلال، أمس السبت، عن انتقال "فيتو" رسميًا إلى الزعيم، في صفقة بقيمة سبعة ملايين يورو، تكفّل بها الأمير الوليد بن طلال.

ووفقًا لتقارير برتغالية ترجمتها "صدى"، فسيدفع الهلال 7 ملايين يورو مقابل 75 % من الحقوق الإقتصادية للاعب وسيتم تقاسم المبلغ بين سبورتنج وأتليتكو مدريد بالتساوي ، كما يتحمل الهلال مبلغ آلية التكافل .

الجدير بالذكر أن اللاعب 27عام وكانت بدايته في بلاده، مع فريق راسينج كلوب الأرجنتيني، ثم انتقل إلى فياريال 2014، وهنا كانت بدايته الاحترافية.

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تفاصيل صفقة الهلال لضم لوسيانو فيتو

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أحدث التعليقات

ابو وليد
يا انصار فريق ابو خرقه اللي على راسه بطحا يحسس عليها هو ما قال فريق ابو خرقه هو قال البعض -- لكن الخرقه لايمكن تصير كاس تظل طول العمر خرقه لفريق ابو خرقه
الوفا طبعي
تشتكيه ليه عشان كذبك؟؟؟؟ طيب ماقال الا الحقيقه ونور الدين امرابط لازم يرفع شكوى عليك لانك اغتبته بالكلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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