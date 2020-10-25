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تفاصيل صفقة الهلال لضم لوسيانو فيتو

Time منذ 20 دقيقة
Views 1352
تفاصيل صفقة الهلال لضم لوسيانو فيتو

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام برتغالية اليوم الأحد تفاصيل صفقة الهلال لضم النجم الأرجنتيني الكبير لوسيانو فيتو لاعب سبورتنج البرتغالي.

وأكدت أن نادي سبورتنج أرسل إلى هيئة سوق الأوراق المالية البرتغالية أمس السبت بإنتقال المهاجم الأرجنتيني إلى صفوف الهلال .

وسيدفع الهلال 7 ملايين يورو مقابل 75 % من الحقوق الإقتصادية للاعب وسيتم تقاسم المبلغ بين سبورتنج وأتليتكو مدريد بالتساوي ، كما يتحمل الهلال مبلغ آلية التكافل .

الجدير بالذكر أن اللاعب 27عام وكانت بدايته في بلاده، مع فريق راسينج كلوب الأرجنتيني، ثم انتقل إلى فياريال 2014، وهنا كانت بدايته الاحترافية.

وانتقل بعدها إلى أتليتكو مريد في صيف 2015، وتمت إعارته إلى أندية إشبيلية وفالنسيا، ثم فولهام الإنجليزي، وبعدها انتقل بشكل نهائي إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي في صيف 2019.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
للأسف الأغلب لايلتزم وكأن الموضوع طبيعي وهذا سبب في انتشار المرض الله يكفينا شره
أبو رياض الحربي
مشكل واجد
أبو رياض الحربي
قال سدد ونا بشوت كلكم كذابين وعيال كلب انتم اوسخ عرب مرة على الكره الارضية
ولكن#
تقرب له انت وشكى لك الحال!!
نايف الشمري
انا نفسي اعرف وليد الفراج إعلامي ولا متحدث رسمي للهلال حقيقه الهلال يدافع عنه حتى لوكان غلطان ياناس فكونا من الإعلاميين المشجعين

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