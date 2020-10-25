تفاصيل صفقة الهلال لضم لوسيانو فيتو

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام برتغالية اليوم الأحد تفاصيل صفقة الهلال لضم النجم الأرجنتيني الكبير لوسيانو فيتو لاعب سبورتنج البرتغالي.
وأكدت أن نادي سبورتنج أرسل إلى هيئة سوق الأوراق المالية البرتغالية أمس السبت بإنتقال المهاجم الأرجنتيني إلى صفوف الهلال .
وسيدفع الهلال 7 ملايين يورو مقابل 75 % من الحقوق الإقتصادية للاعب وسيتم تقاسم المبلغ بين سبورتنج وأتليتكو مدريد بالتساوي ، كما يتحمل الهلال مبلغ آلية التكافل .
الجدير بالذكر أن اللاعب 27عام وكانت بدايته في بلاده، مع فريق راسينج كلوب الأرجنتيني، ثم انتقل إلى فياريال 2014، وهنا كانت بدايته الاحترافية.
وانتقل بعدها إلى أتليتكو مريد في صيف 2015، وتمت إعارته إلى أندية إشبيلية وفالنسيا، ثم فولهام الإنجليزي، وبعدها انتقل بشكل نهائي إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي في صيف 2019.
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