الهلال يتعاقد مع نجم لشبونة لـ 3 مواسم رسميًا

نواف السالم (صدى):
أنهت إدارة نادي الهلال إجراءات التعاقد مع النجم الأرجنتيني لوسيانو فيتو؛ نجم نادي سبورتنج لشبونة، رسميًا بعد موافقة إدارة الأخير.
ومن المرتقب أن يقدم نادي الهلال لاعبه الجديد إلى الإعلام رسميًا خلال الساعات القادمة.
ومن المقرر أن يخضع الأرجنتيني لوسيانو فيتو لاعب لشبونة البرتغالي لفحص طبي غدا قبل التوقيع للهلال، وفقًا للزميلة "الرياضية".
وقالت مصادر إن لوسيانو فييتو انتقل لصفوف الهلال بصفقة بلغت 7 مليون يورو لنادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، و 4 مليون يورو سنوياً للاعب لمدة 3 اعوام، فيما لم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة حتى الأن.