القاهرة(صدى):

تترقب العاصمة المصرية القاهرة، ظهر اليوم الأربعاء، تشييع جنازة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من دول عدة.

وتبدأ مراسم الجنازة العسكرية الرسمية عقب صلاة الظهر، بناءا على أمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ورفعت سلطات مطار القاهرة درجة الاستعداد للحالة القصوى لاستقبال وفود المعزين ومعظمهم من الدول العربية.

وكان فريد الديب، محامي مبارك، صرح بأنه توفى في تمام الساعة الحادية عشرة والثلث صباح الثلاثاء، وفشلت كل محاولات بقائه على قيد الحياة وصعد إلى بارئه الأعلى.

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