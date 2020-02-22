«اعتذري يا هواوي» مطلب رغم حذف إعلان علا الفارس

علي القحطاني(صدى):

ردًا على استفزاز شركة هواوي الصينية، بالتعاون مع المذيعة علا الفارس المنتمية للنظام القطري، لتكن وجها إعلانيًا لمنتجها، شدد مواطنون وقانونيون على أهمية اعتذار الشركة عن فعلتها.

ودشن المواطنون وسم «اعتذري يا هواوي»، ليتصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وشارك المحامي عبد الرحمن اللاحم عبر الوسم، قائلا: لازم تعرف هالشركات اللي يديرها ع.ش ماهي السعودية، وإننا ممكن ندمرهم وندمر شركتهم إذا واصلوا لاستفزازنا بالاستعانة بالمرتزقة، لازم تفهم أنها لازم تعتذر لأن اللي سوته شيء كبير.

وشدد اللاحم على أن حذف الإعلان وحده لا يكفي، ولا بد من الاعتذار من المملكة.

كما علق خبير الشؤون السياسية والإستراتيجية أمج طه، قائلا: طالما حذفت الشركة إعلانها مع المتطرفة في معاداة السعودية والعرب علا فارس، وأوقفت التعاون معها وخضعت لإرادة شعب السعودية العظمى لننتقل من مقاطعة هواوي إلى اعتذري ياهواوي الآن وفورًا.

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