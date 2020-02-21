«هواوي» تُصالح السعوديين بحذف إعلان علا الفارس

عادل الحربي(صدى):

قررت شركة هواوي الصينية العملاقة، التراجع عن التعاون مع علا الفارس؛ تلبية لرغبة المواطنين الغاضبين بشأن هذا الأمر؛ حيث حذفت الإعلان الذي تواجدت فيه.

وكان المواطنون أعربوا عن غضبهم من التعاون مع علا الفارس المعروفة بميولها الداعمة للإرهاب؛ حيث تعمل الإعلامية في قناة الجزيرة القطرية التي تدعم الإرهاب والفوضى في المنطقة .

ودشن المواطنون حملة لمقاطعة منتجات هواوي احتجاجًا على استعانتها بالإعلامية الأردنية المثيرة للجدل، علا الفارس كوجه إعلاني.

وكانت “هواوي” نشرت صورة للمذيعة علا الفارس تمسك بهاتف جوال جديد من إنتاج الشركة الصينية، للترويج له، ليفاجأ المسؤولون عن الشركة بردود الفعل الغاضبة ودعوات المقاطعة التي استقطبت أعددًا كبيرة من السعوديين.

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