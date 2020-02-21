علا الفارس تتسبب في خسائر محتملة لـ هواوي

خاص(صدى):

تسبب اختيار شركة هواوي الصينية، للمذيعة الأردنية علا الفارس كوجهًا إعلانيًا للمنطقة العربية، في موجة هجوم على الشركة، وبدء حملة مقاطعة لمنتجاتها.

واختارت الشركة علا الفارس كوجهًا إعلانيًا لها، وهي الإعلامية في قناة الجزيرة القطرية التي تدعم الإرهاب والفوضى في المنطقة بدفاعها المستميت عن المليشيا المسلحة وإيران.

واحتج عدد كبير من النشطاء على اختيار الشركة غير الموفق، وبدأوا حملة لمقاطعتها؛ إثر دعمها ضمنيًا مذيعي قناة مخصصة لتغذية التطرف والإرهاب.

يذكر أن صحيفة «صدى» كانت قد أوضحت في تقرير لها قبل أيام، مدى انتماء علا الفارس إلى النظام القطري الذي يدعم التطرف بشهادة منظمات حقوق الإنسان العالمية.

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